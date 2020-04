10 santi ispiratori che erano anche eremiti

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Molti di noi trovano che vivere in isolamento sia difficile, ma pensate agli uomini e alle donne santi che hanno scelto una vita di isolamento per permettersi di avvicinarsi a Dio. Se alcuni dei Padri del Deserto hanno vissuto in totale solitudine, anche altri santi hanno trascorso molti anni in celle o chiusi in un’abitazione.

Anche se lo stile di vita che hanno scelto era insolito e il loro zelo era ammirevole, questi uomini e donne santi devono aver avuto momenti in cui si saranno sentiti soli, spaventati e senz’altro affamati. E allora, se pensate che la quarantena sia difficile, guardate a questi santi eremiti per ricevere ispirazione e intercessione mentre aspettate che la vita torni alla normalità.