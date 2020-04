🚨 LIVE 🚨 Veglia pasquale con Papa Francesco

La Veglia Pasquale celebrata da Papa Francesco caratterizzerà un Sabato Santo diverso dal solito per i fedeli cristiani: anche la Messa più “importante” dell’anno, dal momento che è quella in cui si proclama la Resurrezione del Signore, deve fare i conti con le misure di sicurezza imposte dalle autorità civili a causa della pandemia di Coronavirus.

Proprio per questo motivo però per i fedeli acquisirà ancora più valore l’appuntamento con Papa Francesco, che presiederà alle 21:00 la Veglia Pasquale in una Basilica di San Pietro deserta, ma collegata con il mondo intero grazie alla diretta tv.

la Veglia Pasquale prevede sette letture e otto salmi dall’Antico Testamento (soprattutto sulla liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto), un’epistola di san Paolo apostolo ed il Vangelo, che racconta naturalmente della Resurrezione.

Al termine dell’omelia, ha inizio la Liturgia battesimale, dal momento che nella notte di Pasqua vengono appunto battezzati i catecumeni, seguita naturalmente dalla Liturgia eucaristica come in ogni Messa ed infine dalla benedizione solenne.