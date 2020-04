Camminate dove ha camminato Gesù nei giorni precedenti la sua crocifissione

Ogni Settimana Santa, per avvicinarsi a Gesù nei giorni precedenti la sua crocifissione e la sua gloriosa resurrezione, i cristiani si riuniscono in chiesa per ascoltare le letture del Vangelo che descrivono la sua Passione. Quest’anno, a causa della pandemia di coronavirus, visto che molti di noi non possono lasciare le proprie case dobbiamo accompagnare Gesù per conto nostro. Con letture spirituali e Messe e meditazione in streaming, questa Settimana Santa promette di essere assai fruttuosa.

Grazie ai tour virtuali dei luoghi santi di Gerusalemme possiamo avvicinarci a Gesù, che ha pregato nel Giardino del Getsemani, ha percorso la Via Dolorosa ed è stato infine crocifisso sul Golgota. Anche se vorremmo poter andare in chiesa, la Quaresima più difficile potrebbe essere alla fine ricordata come la migliore di sempre.

Giardino del Getsemani

Fate un tour virtuale del sito dell’arresto di Gesù la notte prima della sua crocifissione usando la modalità street view di Google Maps. È stato lì, ai piedi del Monte degli Ulivi, che Gesù è andato a pregare e ha vissuto la sua agonia prima di essere tradito e arrestato.

Il giardino è adiacente alla chiesa di Tutte le Nazioni (anche nota come basilica dell’Agonia), che ospita una sezione della roccia su cui si dice che Gesù abbia pregato prima del suo arresto.

Via Dolorosa

Fin dal XII secolo i pellegrini hanno seguito la Via Dolorosa, la Via Crucis, attraverso le strade acciottolate della Città Vecchia di Gerusalemme per accompagnare Gesù nel percorso che lo ha portato alla crocifissione. Sono indicate 14 stazioni, dal luogo in cui si dice che Gesù abbia incontrato Ponzio Pilato alle ultime quattro, situate all’interno della chiesa del Santo Sepolcro, il luogo sacro della morte di Gesù sulla croce. Seguite il tour virtuale attraverso la Città Vecchia usando Google Earth.

Chiesa del Santo Sepolcro

L’ultima tappa del tour virtuale della Settimana Santa è la chiesa del Santo Sepolcro, eretta sul luogo in cui Gesù è stato crocifisso. Visitatela con Google Earth!