Grandi idee per le famiglie con bambini confinati in casa

Non sono vacanze, ci ripetono i professori dei nostri figli attraverso la posta elettronica. È vero. Tutti i Paesi sono paralizzati dal coronavirus, ma oltre che un periodo di lavoro e homeschooling è un periodo di riposo, divertimento, riflessione e preghiera.

Consideriamo quindi questo confino in casa decretato dalle autorità per evitare la diffusione del COVID-19 un periodo di cui fare tesoro, un periodo per stare in famiglia e da cui trarre grandi insegnamenti. Approfittiamone come un’opportunità meravigliosa per educare e continuare a formare.

Al giorno d’oggi molti genitori non hanno troppo tempo per educare i figli, ma è il loro compito principale, un compito che dura tutta la vita.

Educando, noi genitori vogliamo formare esseri umani liberi, autonomi, capaci di scegliere liberamente ciò che li rende felici. E se il nostro obiettivo è questo, approfittiamo di questa occasione per educare nella libertà.

Cerchiamo di non angosciarci per il fatto di avere i bambini a casa. Sono nostri figli. Li abbiamo voluti, e spesso ci lamentiamo di non avere abbastanza tempo per stare con loro. Il coronavirus ce lo ha regalato. Divertiamoci con loro e approfittiamo di tutte le opportunità per educarli in un modo diverso, cambiando la routine, facendo qualcosa di creativo e/o rilassante.

Possiamo dire che oltre al telelavoro e all’homeschooling, in questo confino possiamo sviluppare importanti aspetti della nostra vita familiare:

La salute fisica e mentale

Stiamo a casa per conservare la salute, sia della nostra famiglia che della nostra società. Per questo, visto che questi 15 giorni in casa possono essere complicati, la cosa più importante è cercare il benessere di ogni membro della famiglia. Rilassarsi e abbassare il livello di stress sono fondamentali nell’isolamento.

Abbiamo bisogno di allentare la tensione, di recuperare le forze e far sì che mente e corpo si rilassino svolgendo attività diverse:

I bambini hanno bisogno di dormire un minimo di 10-11 ore per notte

Un momento di riposo familiare o individuale a mezzogiorno

40 minuti di esercizio. Spostate il tavolo, accendete la televisione o il computer e cercate insieme qualche tutorial per fare sport in famiglia. Su YouTube troverete migliaia di risorse gratuite per scaricare la tensione di questi giorni. È importante che siano i figli a scegliere le attività, per adattarci ai loro gusti: esercizi di stretching, pilates, zumba, ballo, ginnastica…

Un tempo individuale per rilassarsi, pensare, pregare, scrivere i nostri pensieri

Un diario familiare del confino. Scegliete un quaderno per condividere i ricordi familiari. Una pagina al giorno per ogni membro della famiglia. I bambini possono fare

un disegno che rappresenti quello che amano fare, e quelli che sanno scrivere possono scriverlo.

La creatività e il gioco

Sviluppiamo l’area creativa del nostro cervello con attività diverse che ci distraggano, ci piacciano e ci divertano. Realizzare progetti che implichino un lavoro manuale in cui si possa “creare”, “inventare” qualcosa di nostro, senza restrizioni, con i nostri ideali e la nostra spontaneità.

Capanne con coperte e cuscini

Costruzioni

Lavori manuali con materiale riciclato

Giochi da tavola

Invenzioni con qualsiasi materiale che si trova in casa

Gimkana per nascondere il regalo di chi festeggia un giorno speciale.

L’area culturale e artistica

Qualunque disciplina artistica implica una certa disciplina, perché questa è implicita nell’attività, ma non si vive come qualcosa di limitante o noioso. Incoraggiate i bambini a:

Suonare uno strumento musicale. Se avete una chitarra in casa potranno trovare dei tutorial per principianti su YouTube

Dipingere un quadro

Fare sculture di plastilina

Scrivere la sceneggiatura di un’opera teatrale che poi potrà interpretare tutta la famiglia

Organizzare un coro per fare un concerto il fine settimana.

Tutto questo, oltre che divertente, permette di identificare i talenti e le attitudini, dati importanti per l’educazione.

L’area sociale

Pur essendo isolati in casa, possiamo coltivare le nostre amicizie, e per questo dobbiamo ringraziare le nuove tecnologie. Ogni membro della famiglia può scegliere un familiare o un amico per chiamarlo o collegarcisi in videoconferenza.

Credo anche che sia bene chiarire ai bambini che in questi giorni gli unici amici con cui possono giocare sono i fratelli, per cui devono sforzarsi di andare d’accordo senza litigare.

È anche fondamentale dare loro incarichi e compiti per mantenere la pulizia e l’ordine in casa. Tutte queste attività, oltre a implicare la socievolezza, manifestano atteggiamenti di collaborazione, iniziativa, empatia, generosità…

Virtù e valori

Questo periodo è un’opportunità unica per la formazione di virtù e valori nei nostri figli:

Disciplina. Rispettare l’orario stabilito per questo periodo e le regole è fondamentale per l’armonia familiare

Generosità condividendo cose, talenti, tempo

Gioia per il fatto di stare insieme nonostante quello che sta accadendo fuori casa

Gratitudine e ammirazione per le tante cose per cui si devono ringraziare Dio, i genitori, i fratelli e tante persone che ci aiutano e si preoccupano di noi nonostante la distanza

La responsabilità, l’impegno e il rispetto dgli altri, rispettando le limitazioni dettate dalle autorità, rimanendo in casa e non uscendo per quanto ci chiederanno di non farlo

E lo faremo perché la forza più grande che ci muove come persone e società è l’amore.

La spiritualità

In questi giorni più che mai, non smettiamo di coltivare quest’area tanto importante della nostra vita. Sentire Dio vicino in quest’epoca di coronavirus ci aiuterà e ci farà comprendere che siamo nelle sue mani, che siamo figli, e i grandi insegnamenti che ci offre nelle difficoltà.

Queste attività potranno avvicinarci di più a Lui e ci aiuteranno ad essere persone migliori: