Preghiere della Bibba contro le epidemie

La Bibbia menziona spesso delle piaghe, e ogni volta le persone che ne soffrivano invocavano Dio per riceverne protezione. La preghiera era la prima risposta per molti nella Bibbia, perché sapevano che Dio aveva il potere di liberarli dalla soffrenza, se era conforme alla sua volontà divina.

Ecco qualche breve preghiera che si ritrova nella Bibbia da recitare nei momenti difficili:

Ti prego, Signore, mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo, per colpirlo con il flagello! (1 Cronache 21, 17)

Certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale (Salmo 91, 3)

Abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito; risanami, o Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti (Salmo 6, 2)

Pietà di me, Signore, guariscimi: contro di te ho peccato (Salmo 41, 5)

Guariscimi, Signore, e sarò guarito; salvami, e sarò salvo; poiché tu sei la mia lode (Geremia 17, 14)

Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito (Matteo 8, 8)