Preghiera per rimanere nel cuore di Gesù dopo la Comunione

Ricevere la Santa Comunione è “fonte e culmine” della vita spirituale cattolica, e ci offre un’opportunità unica di unirci al Cuore di Gesù, che arde d’amore per noi.

Spesso, però, non approfittiamo del tempo che segue la Comunione per apprezzare pienamente questo momento e permettere all’amore di Dio di penetrare nella nostra anima.

Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual che esprime il nostro desiderio di rimanere nel Cuore di Gesù, chiedendo a Dio di farci restare per un po’ nel suo “santuario”:

Signore, abbiamo avuto la gioia di essere ammessi nel santuario del tuo Cuore Divino; donaci la grazia di potervi dimorare per sempre, per poter ottenere la felicità che hai preparato per i tuoi eletti. Cuore di Gesù, non me ne andrò finché non mi avrai benedetto. Amen.