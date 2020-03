Trattare il corpo con rispetto fa bene all’anima

Sapevate che il vostro corpo è stato creato da Dio buono, santo e bello? Non è un caso che Dio abbia creato gli esseri umani in modo corporeo. “Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina” (Genesi 1, 27).

Ciò vuol dire che il nostro corpo non è qualcosa di contaminato, sporco o cattivo, ma è fatto per rispecchiare la bellezza e la gloria di Dio!

Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che “il corpo dell’uomo partecipa alla dignità di « immagine di Dio »: è corpo umano proprio perché è animato dall’anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere destinata a diventare, nel corpo di Cristo, il tempio dello Spirito” (CCC 364).

Vivendo in un mondo caduto, tuttavia, non è sempre facile riflettere l’immagine di Dio con il corpo. Spesso dimentichiamo che quello che facciamo con il nostro corpo ha un impatto diretto sulla nostra anima.

“Unità di anima e di corpo, l’uomo sintetizza in sé, per la sua stessa condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso di lui, toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Allora, non è lecito all’uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell’ultimo giorno”, prosegue il Catechismo (CCC 364).