Il ragazzo che parlava di calcio con Dio

Faustino Pérez Manglano amava il calcio, il cinema, la televisione, la Coca Cola, andare in campeggio, leggere, e… Dio. Nel 1963, questo ragazzo spagnolo è morto per il linfoma di Hodgkin, un cancro del sistema linfatico. Aveva 16 anni.

Giovane, allegro, sensibile e amante della bellezza, Faustino era apparentemente un ragazzo come tutti gli altri, ma aveva qualcosa di speciale.

Primo di quattro fratelli, aveva ricevuto un’educazione cristiana e aveva fatto il primo ritiro spirituale a 13 anni, come si faceva di solito nella sua scuola marianista di Nostra Signora del Pilar. Quell’esperienza lo segnò profondamente:

“Lo sforzo più grande della mia vita l’ho fatto in ritiro, quando ho cercato di cambiare completamente la mia vita”.

In quel momento promise di recitare ogni giorno un Rosario, cosa che avrebbe fatto in piccole parti, mentre andava a scuola.

Faustino scelse di dare spazio a Dio nella sua vita quotidiana, in modo discreto ma fedele.

A 14 anni, dopo aver letto un romanzo, scrisse un diario intimo, Tal vez me hable Dios (Forse Dio mi parlerà), diventato la testimonianza di un’intensa vita spirituale, mista a questioni molto concrete come il calcio.

Si unì poi a una fraternità di giovani e sentì una chiamata a consacrarsi totalmente a Dio, sognando di diventare missionario in America Latina. Voleva diventare un apostolo attraverso l’esempio, e portare così Cristo agli altri:

La malattia che lo colpì per due anni diede però un’altra direzione alla sua vita.

Il cancro e la sofferenza fisica che comportava non hanno però impedito a Faustino di continuare a sorridere, e il giovane si interessava sempre dei film che venivano proiettati al cinema o di un compagno che soffriva.

“Era tutto sorrisi”, ricorda il suo direttore spirituale, padre José María Salaverri. Aveva una forza interiore straordinaria.

“L’altroieri, sabato, è stato un giorno splendido per me, perché ho ricevuto l’unzione dei malati e ho rinnovato le mie promesse per un mese come membro della Fraternità. Oggi è la festa di Nostra Signora di Lourdes. La nostra meravigliosa madre del Cielo aiuti tutti noi ad essere migliori. Aiutami, madre, a offrire questi piccoli fastidi per il bene del mondo”.

Una delle cose che colpiscono di più di Faustino è il lato più quotidiano della sua vita: era un adolescente come gli altri, non ha ricevuto né visioni né stigmate, ma ha scelto di vivere la sanità nella quotidianità, con semplicità e donandosi agli altri.

Il 2 ottobre 1960 ha scoperto la sua vocazione in un ritiro, dopo aver parlato con un sacerdote. Lo ha descritto così:

Oggi molti giovani lo pregano per la propria vocazione, secondo una web marianista dedicata a Faustino, e si ispirano alla felicità che egli ha trovato in Dio:

“Sono molto felice. Non so cosa mi succede. Si prova qualcosa dentro. Un amore così grande nei confronti di Lui che mi ha sempre condotto per mano, che non mi ha lasciato cadere, neanche una volta sola, in peccato mortale. Non so cosa siano i problemi. Grazie, Cristo, perché mi dai questo benessere interiore tanto meraviglioso. Ti sono molto grato”.