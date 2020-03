Come una meditazione mattutina può infondere vita alla vostra anima

Se non tutti sono mattinieri, i primi momenti della giornata di una persona hanno un grande potere. Ciò che accade nella prima ora da quando ci si alza può decidere il tono generale e portare ad avere una buona o a una cattiva giornata.

Una pratica utile è iniziare con una meditazione o una preghiera mattutina. Può trattarsi della riflessione su un passo della Scrittura o un testo spirituale, o si può usare il proprio libro di preghiere. Qualunque cosa sia, lasciate uno spazio per permettere a Dio di infondere la pace nella vostra anima.

Padre Francis Xavier Lasance, nel My Prayer Book, offre un breve commento sul potere della meditazione mattutina e sul motivo per il quale non dovremmo trascurarla:

“La mattina presto c’è una freschezza che manca in qualsiasi altro momento della giornata. Il sole ha uno splendore più dolce e l’aria una freschezza che si perdono man mano che la giornata va avanti. Il nuovo giorno è per la nostra natura fisica quello che la preghiera del mattino è per la vita dell’anima. Rinvigorisce la vita in noi, e volge i nostri pensieri a Colui che amiamo di più. È una fonte di forza rinnovata, e dà ottimismo ai passi spirituali e chiarezza alla visione interiore. Inonda il cuore con lo spirito della vita e lo immerge nello splendore del sorriso di Dio”.

Anche San Francesco Saverio suggerisce una pratica simile al mattino:

“Quando ti svegli, eleva subito i tuoi pensieri al cielo, e mentre ti vesti e ti lavi le mani e il volto, richiama le mancanze in cui sei caduto il giorno prima e chiedi al Signore la grazia di evitarle in questa giornata”.

Se volete iniziare la giornata con il piede giusto, cominciate subito con un momento di preghiera e meditazione, offrendo i vostri primi momenti a Dio e permettendogli di prendere il controllo sulla vostra vita. Dio vuole che sperimentiamo la sua pace, ed è pronto a donarci quello di cui abbiamo bisogno. Tutto quello che dobbiamo fare è chiedere.