Come va letta l’opera di Maria Valtorta?

Accade talvolta, per tutta una serie di motivi di immaturità affettiva ed ecclesiale che le rivelazioni private prendono il posto della Sacra Scrittura, del Magistero e della Tradizione, che ha co-generato e interpreta correttamente la Sacra Scrittura. In tal modo quello che dovrebbe essere di edificazione e supporto, magari temporaneo, nel proprio cammino Cristiano, diventa una fonte alternativa che spacca e divide la persona dalla comunione ecclesiale effettiva.

La persona si costruisce, devozionalmente, un proprio vitello d’oro fatto ad immagine e somiglianza della propria emotività ferita. Un modo devozionale per dire Cristo sì e Chiesa no o tutt’al più Chiesa “forse”… Se le rivelazioni private non ci fanno maturare un perfetto ed adulto discepolato nei confronti di Cristo e della Chiesa significa che ci stanno danneggiando con il veleno della superbia.

Il nemico dell’uomo che non è entrato per la via dei peccati grossolani entra per la porta privilegiata della superbia spirituale. Porta aperta facendo leva sull’autostima ferita dal peccato originale; tentazione che ci fa sentire unici profeti, depositari di particolari verità, magari “perseguitati”, “illuminati” che attendono che la Chiesa faccia il suo cammino…queste e altre forme che non ci mettono nella condizione “mariana”, privilegiata e normativa, di essere sempre servi del Signore e della Sua Chiesa. Si diventa, pertanto, strutturati nella superbia pensando di fare bene. Ingannati. L’obbedienza alla Chiesa e nel magistero Petrino sia la discriminante sempre.

Il mondo lo salva Gesù e noi – per quanto possiamo ricevere rivelazioni particolari o leggere rivelazioni particolari – siamo un nulla amato da Dio.

Che sia un posto di privilegio o stare come una scopa dietro la porta dello sgabuzzino.. Ci basti stare al posto che Dio ha scelto, quello nel quale la provvidenza e la Chiesa ci hanno confermato. Obbedienza dunque. Né desideriamo di più.

Dall’Osservatore Romano di mercoledì 6 gennaio 1960

UNA VITA DI GESÙ MALAMENTE ROMANZATA

In altra parte del nostro Giornale è riportato il Decreto del S. Offizio con cui viene messa all’Indice un’Opera in quattro volumi, di autore anonimo (almeno in questa stampa) edita all’Isola del Liri. Pur trattando esclusivamente di argomenti religiosi, detti volumi non hanno alcun “imprimatur”, come richiede il Can. 1385, 1 n.2 C.I.C. L’Editore, in cui una breve prefazione, scrive che l’Autore, “a somiglianza di Dante ci ha dato un’opera in cui, incorniciati da splendide descrizioni di tempi e di luoghi, si presentano innumerevoli personaggi i quali si rivolgono e ci rivolgono la loro dolce, o forte, o ammonitrice parola. Ne è risultata un’Opera umile ed imponente: l’omaggio letterario di un dolorante infermo al Grande Consolatore Gesú”. Invece, ad un attentato lettore questi volumi appaiono nient’altro che una lunga prolissa vita romanzata di Gesù. A parte la vanitá dell’accostamento a Dante e nonostante che illustri personalitá (la cui indubbia buona fede è stata sorpresa) abbiano dato il loro appoggio alla pubblicazione, il S. Offizio ha creduto necessario metterla nell’Indice dei Libri proibiti. I motivi sono facilmente individuabili da chi abbia la certosina pazienza di leggere le quasi quattromila pagine di fitta stampa.

Anzitutto il lettore viene colpito dalla lunghezza dei discorsi attribuiti a Gesù e alla Vergine SS.ma; dagli interminabili dialoghi tra i molteplici personaggi che popolano quelle pagine. I quattro Vangeli ci presentano Gesú umile, riservato; i suoi discorsi sono scarni, incisivi, ma della massima efficacia. Invece in questa specie di storia romanzata, Gesù è loquace al massimo, quasi reclamatistico, sempre pronto a proclamarsi Messia e Figlio di Dio e ad impartire lezioni di teologia con gli stessi termini che userebbe un professore dei nostri giorni. Nel racconto dei Vangeli noi ammiriamo l’umiltà ed il silenzio della Madre di Gesú; invece per l’autore (o l’autrice) di quest’opera la Vergine SS.ma ha la facondia di una moderna propagandista, è sempre presente dappertutto, è sempre pronta ad impartire lezioni di teologia mariana, aggiornatissima fino agli ultimissimi studi degli attuali specialisti in materia.