Il vescovo di 98 anni che ha vinto il coronavirus

Il vescovo di Nanyang (Cina), monsignor Joseph Zhu Baoyu, ha 98 anni. Si è ammalato di coronavirus, il Covid-19, il 3 febbraio. Il 12 febbraio gli esami hanno dato esito negativo, e il 14 i suoi polmoni non erano più infettati.

Monsignor Zhu aveva altre patologie oltre al virus, come aritmia e versamenti pleurali, ed è guarito grazie a un catetere di drenaggio toracico. I medici e gli epidemiologi ritengono che il suo caso di ripresa sia eccezionale, visto che il virus è letale per gli anziani e per chi ha già un quadro clinico complicato.

Monsignor Zhu ha dovuto sopportare duri anni di prigionia e “lavoro rieducativo” insieme a una ventina di sacerdoti e a centinaia di suore della Congregazione di San Giuseppe.

Il 19 marzo 1995 è stato ordinato vescovo, e ha svolto il suo ministero fino a quando l’età e le condizioni di salute lo hanno costretto a ritirarsi.

Com’era inevitabile, il caso di monsignor Zhu ha commosso l’opinione pubblica cinese, e sta diventando un esempio di come vincere la malattia.