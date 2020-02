Preparatevi per la vostra migliore Quaresima con questo piano geniale di digiuno e preghiera

È una realtà storica di cui pochi si rendono conto al giorno d’oggi, ma lunghi periodi di intenso digiuno, intervallato con giornate di festeggiamenti, sono stati la norma per molti secoli di pratica religiosa cristiana.

Oggi la maggior parte dei cattolici digiuna solo due giorni all’anno, il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, ma l’autore di bestseller del New York Times e docente della Catholic University of America Jay W. Richards incoraggia i cristiani a riscoprire l’antica tradizione del digiuno nel suo ultimo libro, Eat, Fast, Feast: Heal Your Body While Feeding Your Soul (Mangia, Digiuna, Festeggia: Guarisci il Tuo Corpo Nutrendo la Tua Anima).

Nel testo, Richards delinea un progetto dettagliato in sei settimane per seguire un digiuno intermittente e una dieta chetogenica in Quaresima aumentando il tempo trascorso con Dio in preghiera – e ha la scienza a sostenerlo, con estese note a piè di pagina sulle ultime ricerche sui benefici del digiuno per la salute.

Richards è un portavoce “improbabile” del digiuno intermittente, una tendenza che sta acquisendo rapidamente popolarità nel mondo del fitness. Per molti anni, ha infatti pensato che il digiuno fosse malsano e dannoso.

“Evitavo di digiunare per più di una notte di sonno”, ha scritto. “Pensavo che il vero digiuno – privarsi del cibo per molte ore o giorni – non si adattasse a quello che stavo cercando di fare con l’esercizio e una dieta sana. Credevo che digiunare mi avrebbe fatto morire di fame, ovvero il mio metabolismo avrebbe rallentato, e il mio corpo avrebbe perso muscoli e immagazzinato grasso. Come trainer muscolare all’università, l’ho insegnato agli altri studenti che cercavano di perdere peso e di rimanere in forma. Come padre, l’ho insegnato alle mie figlie. E per decenni ho praticato quello che predicavo”.

Richards ha cambiato idea nel 2013, dopo aver saputo “l’impatto di una dieta ricca di cereali sulla salute nel mondo”, ha scritto. Poco dopo è passato a una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati per motivi di salute, ma la comprensione del digiuno intermittente è diventata più profonda quando ha realizzato che offre un’opportunità straordinaria per la crescita spirituale:

“Tutti i principali Padri della Chiesa – inclusi Giustino Martire, Policarpo, Clemente d’Alessandria e Agostino – raccomandavano il digiuno, e lo consideravano una regola per tutta la razza umana. Agostino, che non era un ascetico estremo, diceva: ‘Il digiuno ripulisce l’anima, eleva la mente, assoggetta la carne allo spirito, rende il cuore contrito e umile, dissipa le nubi della concupiscenza, spegne il fuoco della lussuria e accende la vera luce della castità’”.

Dalla pratica del digiuno regolare possono davvero derivare tutti questi benefici? Sicuramente Richards presenta una pletora di risorse a sostegno della sua posizione. Gli archivi della storia cristiana e gli scritti religiosi spiegano chiaramente il potere spirituale del digiuno.