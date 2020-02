Volete fare insieme a me i nove primi venerdì del mese al Sacro Cuore di Gesù?

di Anita Baldisserotto

Questa mattina (15 febbraio ndr) Giuseppe mi ha mandato un link con il santo di oggi: Claude de la Colombière, confessore e direttore di santa Margherita Maria Alacoque – nota per le rivelazioni che ha ricevuto da Gesù (la cui veridicità è approvata dalla Chiesa) in merito al Sacro Cuore. In sintesi Gesù è apparso a santa Margherita e, mostrandole il Suo Cuore, le ha detto che chiunque lo avesse onorato con la pratica dei primi nove venerdì del mese, avrebbe ricevuto grazie grandissime.

Magari vi parlo di cos’è questa pratica e quali grazie Gesù promette in altri post (oppure trovate tutto su Google), ma volevo raccontarvi che leggendo distrattamente l’articolo sul santo di oggi mi sono ricordata di un desiderio che avevo nel cuore.

L’anno scorso ho fatto la devozione ai primi nove venerdì del mese perché sentivo il bisogno di un surplus di grazia e desideravo che il mio cuore fosse ardente. Non so dire se ho visto subito gli effetti, ma in quei nove mesi ho ricevuto dei segni di dolcezza dal Cielo, come un frate che mi ha regalato un quadro con il Sacro Cuore e un sacerdote che ci ha proposto una Messa speciale insieme a un po’ di amici (che poi si è ripetuta una seconda volta) con la liturgia dedicata al Sacro Cuore – cose che non capitano tutti i giorni.

Sempre in quel periodo ho sentito il desiderio di coinvolgere altre persone in questa devozione tramite YouTube o i social e questa mattina leggere di san Claude de la Colombière e del suo rapporto con santa Margherita Maria Alacoque e il Sacro Cuore è come se avesse dato un nuovo slancio al mio desiderio. (Senza considerare il fatto che santa Teresina e tutta la sua famiglia erano devotissimi al Sacro Cuore…).

E se facessimo insieme i nove venerdì? Io ci riproverei volentieri, anche per il grande bisogno di preghiera che io e Giuseppe abbiamo in questo periodo.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA I MIENMIUAIF – MIA MOGLIE ED IO