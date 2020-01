«Vedo la Madonna, è mora e mi dice che noi fedeli siamo il suo cuore e il suo verbo»

Ogni sabato pomeriggio, quando si avvicina ai fedeli, dopo le preghiere e la meditazione in ginocchio sotto il ciliegio della, apre il taccuino e legge, come se fosse la cosa più normale del mondo, il messaggio che dice di aver ricevuto durante la visione.

A parlarle è quasi sempre la Madonna, mentre Gesù le appare – così raccontava a Umbria24 Pamela Roncetti, 31enne ternana – il primo giorno di ogni mese.

La prima apparizione

Pamela sostiene che la Madonna le appare dal 1995, da «quando avevo 12 anni». A seguirla, ogni volta che si reca a Santa Maria dell’Oro, ci sono diversi fedeli. In un messaggio la Vergine le avrebbe detto testualmente:

«Sono qui in mezzo a voi per pregare per i miei sacerdoti e il mio popolo, vi ringrazio perché con le vostre preghiere partecipate alla realizzazione dei miei progetti. Voi siete il mio cuore e il mio verbo per restaurare la mia Chiesa e tutto ciò che mi appartiene. Benedico l’intera diocesi, tutti i miei sacerdoti, tutti voi e l’intera Chiesa».

Mora e con una tunica celeste

In passato, i messaggi presunti della Madonna a Pamela restavano privati. Da novembre 2013, Pamela sostiene di «essere stata autorizzata a divulgarli direttamente dalla Vergine». «La Madonna è mora – spiega la presunta veggente – con i capelli ondulati e lunghi fino a metà schiena. Occhi fra il verde e l’azzurro. Ha una tunica celeste e le ninfee ai piedi».

La chiusura del cancello

La diocesi molto scettica sul fenomeno ha fatto chiudere i cancelli, ma lei, ha continuato a scavalcare il muretto e inginocchiarsi sotto il ciliegio. Il vescovo di Terni Giuseppe Piemontese, prima di lui monsignor Vecchi, l’ha ammonita a non rendere pubblici i messaggi e a interrompere le sedute di preghiera a Colle dell’Oro. Fino a ordinare di sbarrare i cancelli dell’ex convento.

Caso in “osservazione”

Il caso è divenuto nazionale, mentre sia il vescovo, che il parroco di Colle dell’Oro don Claudio Bosi non rilasciano alcun commento.

Aleteia, qualche tempo fa, è riuscita ad entrare in contatto con una fonte della diocesi di Terni, che ha spiegato: «Per ora il suo caso è in fase di osservazione», faceva trapelare la fonte, «l’argomento è molto delicato ed è stato reso pubblico non da molto tempo. Parliamo dunque, di un fatto recente e bisogna essere molto cauti prima di fare valutazioni e capire se va approfondito o meno».

«Il vescovo – prosegue la nostra fonte – non aveva vietato a Pamela di pregare, ma le era stato detto di farlo in chiesa insieme ai fedeli. Sarebbe stata la cosa più opportuna, ma si apprende dalla stampa che lei continua a recarsi nel cortile».