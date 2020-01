Consigli per coppie felici. #1 (Ri)prendetevi il “tempo di coppia”

di Marco Scarmagnani

È incredibile quante coppie sostengano di non avere tempo per loro, o confondono il tempo di coppia con il tempo che passano insieme ai bambini. Ribadiamolo ancora una volta: il tempo con i bambini è importantissimo ma si chiama “tempo di famiglia“. Il tempo di coppia è invece un tempo di qualità che i due partner si dedicano. Ricapitolando – tolti il lavoro e le funzioni vitali (mangiare, dormire, ecc) – i tempi si dovrebbero suddividere in:

Tempi di famiglia : sono quelli finalizzati a far star bene i figli e accrescere il senso di comunione in famiglia

: sono quelli finalizzati a far star bene i figli e accrescere il senso di comunione in famiglia Tempi di coppia : quelli che servono affinché la coppia si rigeneri

: quelli che servono affinché la coppia si rigeneri Tempi personali: da dedicare alle proprie passioni per portare novità agli altri membri della famiglia.

Ovviamente – in base alla fase del ciclo di vita nella quale siete – dovrete dedicare più o meno tempo alla famiglia, ma i tempi di coppia non devono mai mancare ed in questo pezzo ci dedichiamo a questi. Se la prima domanda che vi viene in mente è: “Tempi di coppia? Per fare che cosa?” allora significa che ne avete proprio bisogno. Perdonatemi, ma poi non stupitevi se non vi dedicate tempo e vi sentite come estranei. È matematico.

Importante: tempi di coppia non esistono, quindi bisogna crearli appositamente, agenda alla mano. Soprattutto se ci sono bambini piccoli può sembrare un’impresa epica ma non scoraggiatevi, potete contare nell’ordine nell’aiuto di:

Nonni

Sorelle o fratelli

Amici

Famiglie dei compagni di classe dei figli

Baby-sitter

Se vi spaventa l’aspetto economico considerate che:

Un regalo ad un’amica che vi tiene i figli una sera costa meno di una baby-sitter

Una baby-sitter costa meno di un consulente di coppia

Un consulente di coppia costa meno di una avvocato…

Ci rimane da rispondere alla domanda “Per fare che cosa?”. La risposta è piuttosto semplice: fate qualcosa che vi fa stare bene insieme.

Ecco alcuni suggerimenti non esaustivi:

Cinema

Teatro

Cenetta romantica

Pizza

Passeggiata

Sport insieme

Gita

Mostre d’arte

Volontariato

Laboratori per coppie

Se nessuna di queste combacia (deve piacere ad entrambi) andate avanti con l’elenco fin che non ne trovate una che stia bene a tutti e due. Attenzione! Nel tempo i vostri interessi possono cambiare. Anziché scoraggiarvi godete questa ulteriore possibilità di crescere e di conoscervi reciprocamente.

L’uscita di coppia deve essere qualcosa di speciale: prendetevi il tempo per prepararvi, sia fisicamente che psicologicamente, e predisponetevi a passare un bel momento nel quale – obbligatorio – non si parla di problemi nè di figli.

Non preoccupatevi se le prime volte litigate, vuol dire che non siete abituati. In ogni caso siate simpatici come gli amici e dolci come gli amanti. Toccarsi, darsi la mano, abbracciarsi mentre si cammina. Vedetelo come una sorta di carburante per i momenti in cui dovrete tornare alla vita ordinaria.

Un’altro scoglio che spesso mi viene presentato è: ma perché devo sempre proporre io?

Allora, posto che quando c’è una reciprocità nell’iniziativa la coppia gode di maggior salute, in attesa di questo tandem ideale non fate i bambini! La regole è: chi ha più iniziativa, proponga, e l’altro si impegni a non ostacolare. Non fatevi scoraggiare da partner apatici o lamentosi, superate con uno slancio, e chiedete entusiastica collaborazione.

In fondo si tratta di passare del tempo insieme, a fare qualcosa di bello. Ne uscirete arricchiti e rigenerati.

QUI IL LINK AL POST ORIGINALE PUBBLICATO SUL BLOG SEMPRENEWS