Meditate sulla presenza di Dio dopo la Comunione!

Spesso la familiarità con la Messa e con il fatto di ricevere la Comunione ci può rendere indifferenti nei confronti di quello che sta accadendo davvero.

Come cattolici, crediamo che Gesù stesso sia presente nell’Eucaristia in modo unico. Il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità sono lì nell’Ostia consacrata, e quando riceviamo la Comunione stiamo accogliendo il Dio dell’universo nel nostro cuore.

Ci fermiamo mai a meditare su questa profonda verità?

Madre Mary Loyola, nel suo libro Welcome! Holy Communion, offre una breve meditazione su questa realtà che può aiutarci a risvegliare in noi lo stupore nei confronti di quello che accade nella Messa. A volte abbiamo bisogno di una piccola spinta per vedere i misteri divini che si svolgono e capire chi sta venendo dentro di noi al momento della Comunione.

Quanto sono vicino ora, quanto sono strettamente unito alla Fonte di ogni bene! Incrocio le mani sul petto e so che lì c’è tutto il bene.

Ed Egli è lì a condividere con me, come un vero innamorato, tutto ciò che ha e che è. Nel mio cuore c’è tutta la Sua Onnipotenza a proteggermi – “Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele” (Deuteronomio 7).

Tutta la Sua Saggezza a guidarmi – “Dimora in me” (1 Re 22).

Tutta la Sua amorevolezza ad aiutarmi – “Non ti lascerò né ti abbandonerò” (Giosuè 1).

Tutta la Sua carità a riscaldarmi – “Il nostro Dio è un fuoco che consuma” (Ebrei 12).

Tutto il Suo zelo per accendere il mio, perché “l’amore del Cristo ci spinge” (2 Corinzi 5).

Tutti i Suoi tesori ad arricchirmi, perché “Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?” (Romani 8).

Tutti i Suoi meriti da supplicare per me – “Vivendo sempre per intercedere per noi” (Ebrei 7).

Quanto mi è vicino tutto questo nei momenti estremamente preziosi dopo la Comunione! Non alla mia porta, non alla mia portata, ma nel mio petto. Aprimi allora la Tua mano, o Signore, e riempi la Tua creatura bisognosa di benedizioni riempiendola di Te.