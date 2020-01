8 modi per onorare il Santissimo Nome di Gesù in questo mese di gennaio

Sapevate che nella Chiesa cattolica ogni mese dell’anno ha una tema devozionale specifico? Gennaio è il mese del Santissimo Nome di Gesù, ed è un momento ideale per rafforzare il nostro legame con lo splendido nome di nostro Signore. Tutti i nomi devono essere trattati con rispetto. Conoscete il significato del vostro? È interessante scoprirlo. Un nome è l’emblema della dignità della persona, ma il nome di Gesù in particolare dovrebbe essere tenuto nella massima considerazione, pronunciato e ascoltato solo in modo sacro.

Lo spendido nome “Gesù” significa “Dio salva”. Il nome di Gesù è quindi non solo quello del nostro Salvatore, ma per il suo significato afferma l’obiettivo della Sua esistenza, ricordandoci l’incredibile benedizione della salvezza. Diamo quindi grande onore a questo nome, e ricordiamo che il nome di Gesù in aramaico è “Yeshua”. È così che veniva chiamato nella Sua lingua originaria.

Proseguendo la nostra serie su come onorare il tema cattolico di ogni mese nella propria vita, ecco 10 modi in cui onorare il Santissimo Nome di Gesù a gennaio.

1 Non pronunciate il nome del Signore invano

Cambiate canale, spegnete la televisione o uscite dal cinema quando sentite il nome di Dio pronunciato invano, cosa diventata fin troppo frequente. Impegnatevi a non pronunciare mai il nome del Signore invano (è un ottimo proposito per l’anno nuovo!) e fare immediatamente riparazione se lo fate accidentalmente o se lo sentite fare. Come effettuare la riparazione? Un modo è avere a portata di mano questa preghiera: “Ammirevole è il nome di Dio”. Questa preghiera di lode del Santo Nome di Dio data a Suor Maria di San Pietro è anche una preghiera di riparazione per la blasfemia.

2 Chinate il capo quando sentite il nome di Gesù

Adottate la pia pratica (in passato più diffusa) di chinare il capo ogni volta he sentite il nome di Gesù (come dovremmo chinarci o genufletterci davanti alla Presenza Reale nel tabernacolo o fare il segno della croce quando passiamo davanti a una chiesa cattolica). La Scrittura ci dice: “Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra” (Fil 2, 10). Il Concilio di Lione, del 1274, ha affermato: “Ciascuno dovrebbe realizzare in sé ciò che è scritto per tutti, che al Nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi; ogni volta che viene pronunciato il glorioso Nome, soprattutto durante i sacri misteri della Messa, chiunque dovrebbe piegare le ginocchia del cuore, cosa che può fare anche chinando il capo”. Questa devozione aiuta anche a fare ammenda per l’uso blasfemo del Santissimo Nome.

3 Decorate la vostra tavola

Decoratela con il bianco (la prima metà di gennaio è il periodo liturgico del Natale, rappresentato dal colore liturgico del bianco per la purezza) e con il verde (la seconda metà di gennaio inizia il Tempo Ordinario con il colore liturgico del verde a simboleggiare la speranza come seme che germoglia) e le lettere IHS, magari decorate. Potete farlo da voi con delle matite colorate, o con pennarelli dorati e argentati. IHS è un cristogramma (una combinazione di lettere che rappresentano il Santissimo Nome). San Bernardino, molto devoto al Santissimo Nome di Gesù, usava il monogramma del Nome di Cristo – le lettere “IHS” (circondate da raggi) – per la venerazione. Perché non fare lo stesso a casa vostra?