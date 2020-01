I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Agenda nuova, biro nuova e una bella grafia. Non credo di essere la sola ad avere questa specie di rito a inizio gennaio, che – se fossi più brava – saprei ricordarmi di tradurre nella domanda di Santa Teresa d’Avila: que mandais acer de mi?.Lo spazio di questa nuova agenda è ancora tutto vuoto e io devo già appuntare impegni e scadenze; ma so che anche Tu scriverai qualcosa per me in quelle pagine bianche.

L’inizio di ogni anno è il momento in cui la nostra vita assomiglia davvero a un libro, abbiamo l’impressione che una storia, o forse un capitolo in più, cominci. Col passare dei giorni la mia agenda si sporcherà di caffè e verrà dimenticata chissà dove, la biro consumata lascerà un tratto incerto e la fretta quotidiana si tradurrà in una pessima scrittura storta e abbreviata. Forse che l’entusiasmo di ogni inizio è tradito da un sequel tutt’altro che epico? No. Il libro della vita – restiamo in questa frequentatissima metafora – non ha le regole fisse dei bestseller, non deve avere colpi di scena clamorosi e fuochi d’artificio straordinari per stupire. L’inchiostro con cui Dio partecipa alla scrittura di ogni nostra giornata è davvero «simpatico», dobbiamo riuscire a vederlo dietro e oltre l’inchiostro con cui crediamo di scrivere da soli ogni nostra giornata. Gli appunti presi di corsa mentre abbiamo l’acqua alla gola, forse – visti dal Cielo – sono caratteri miniati di rara bellezza … frammenti in cui il Padre si complimenta con noi perché siamo all’opera senza sprecarci.

Vedere il Suo inchiostro che traluce dietro le mie mille grafie è ciò che mi auguro per i giorni che verranno. Nei libri che vi suggeriamo c’è questo orizzonte dietro le pagine: che gli autori, in fondo, hanno tutti un co-Autore alle spalle, che le storie non sono solo qualcosa per «raccontarsela» ma un invito scritto – da saper leggere – a partecipare alla grande Storia lieta e dramamtica della Creazione. Troverete testimonianze di vita vissuta e racconti di un’umanità che si confonta con limiti ed eterno; indagini di chi s’interroga spiritualmente sul nostro cammino verso Dio dentro la compagnia umana. Scegliete ciò che vi incuriosisce e buona lettura!