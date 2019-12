La funzione dei nonni nell’era dei social network? Trasmettere la fede in Dio

I nonni? Uomini e donne che tramandano valori, fede, un passato a cui ispirarsi. Nessuna “funzione” passiva, né un ruolo secondario nella vita dei nipoti.

E’ questa visione innovativa che racconta il libro “Nonni 2.0 Storie di nonne, nonni e nipoti” (Autori vari, Ares Edizioni). E a spiegarla sono i bambini e i ragazzi che nell’era dei social network lanciano dei messaggi importanti sul ruolo che hanno i nonni nei loro confronti. Abbiamo selezionato dal libro tre brevi lettere dedicate a loro.

Cara nonna Ottavia, da Natale sei all’ospedale e mi manchi tanto. Mi manca anche quando facciamo le preghiere insieme e mi parli di Gesù. Ora sono io che prego Dio perché ti faccia tornare presto da me, perché ho capito che sei parte di me e in questi giorni io mi sento sola… Insomma nonna, sbrigati a tornare più allegra che mai, perché solo tu sai tirarmi su!

Chi sono per me i nonni? Per rispondere a questa domanda potrei fare una similitudine con gli alberi. Se paragono me stessa ad un giovane albero che si affaccia alla vita, i miei nonni potrebbero rappresentare le radici.

I miei nonni sono molto diversi tra loro per età, per esperienze di vita, per carattere e per interessi: questa loro diversità la considero una grande ricchezza perché mi permette di conoscere più punti di vista e avere maggiori riferimenti per affrontare la vita. Per questo motivo, tornando al paragone con le radici di un albero, considero i miei nonni come un apparato radicale molto robusto e ben sviluppato che può nutrire al meglio la pianta e tenerla ben salda al terreno.

I miei nonni paterni erano dei coltivatori di agrumi in Sicilia ha sempre rappresentato per me un grande vuoto perché, non avendo mai potuto ascoltare i suoi racconti o confrontarmi con lui, sento che manca qualcosa alla mia stessa storia. Tuttavia, attraverso i racconti di mia nonna paterna, posso trovare in loro l’esempio di una vita spesa per il lavoro, senza spazio per agi, lussi o frivolezze. Da essi ho imparato che nella vita occorre concentrarsi su ciò che è veramente essenziale e duraturo senza sprecare il tempo e le proprie energie in cose superflue ed effimere. Spero che il loro esempio di umiltà, determinazione e dignità possa servirmi ad affrontare le difficoltà che potrò incontrare sul mio percorso. Da loro, inoltre, credo di aver ereditato l’amore per la vita all’aria aperta a contatto con la Natura.

Mariastella Giunta Scuola Secondaria di Primo Grado C.A. Dalla Chiesa, San Mauro Torinese (TO), classe 3 B.