I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Uno dei cinque titoli che voglio offrirvimi è arrivato per vie rocambolesche e, anche per questo, provvidenziali. Sono sicura sarà di grande beneficio per tanti. Leggendolo ho trovato non solo, sapienti e documentate, ma ho potuto formulare assaiPerché tutto questo fascino di tanti occidentali per le filosofie orientali? Perché lo yoga continua a suscitare tanto interesse? Che pericoli e insidie nasconde? Come mai noi cristiani che, senza merito alcuno, abbiamo ricevuto tra i primi il tesoro più grande e inesauribile di ogni sapienza umana e divina insieme, ci rivolgiamo sempre altrove e non attingiamo ai forzieri aperti della Tradizione viva? Di cosa abbiamo sete e forse una inconfessata nostalgia? E la versione corrente di certe pratiche non tradisce anche la grandezza della stessa sapienza orientale, riducendola, banalizzandola, mercificandola?

Cerca il silenzio, troverai te stesso e Dio edito da Ares è un sostanzioso libro intervista a cura di Rosanna Brichetti Messori a Padre Antonio Gentili, sacerdote dell’ordine dei Barnabiti. Tanto fortemente radicato nell’ortodossia cattolica quanto capace di attingere, proprio per questa sicurezza mai tracotante, alla ricchezza delle tradizioni orientali. E così può integrarle senza insulsi sincretismi nella pratica della preghiera profonda e contemplativa del credente cattolico. Che Gesù Cristo sia il solo e unico Salvatore di tutti gli uomini di ogni tempo e latitudine non viene eroso di una briciola, anzi è una verità – la più importante -che esce addirittura rafforzata da questa immersione dei nostri panni nell’Indo o giù di lì.

Basta silenzio intorno all’importanza del silenzio. Sì è ora di tacere! Per ascoltarsi e ascoltarLo. Lo spazio che facciamo in noi non è mai per esaltare le nostre alla fine misere capacità umane ma per incontrare Lui e lasciare che ci sani da cima a fondo. Siamo o non siamo il popolo dell’Incarnazione?

Sapete che tra le tante voci, l'intervistato cita anche quella della nostra amata Suor Maria della Trinità, la mistica del Colloquio interiore?