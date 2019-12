In un anno 1000 segnalazioni di abuso sono arrivate in Vaticano

Quadruplicate rispetto a dieci anni fa, aumentate esponenzialmente da quando negli anni ’90 il caso esplose in Irlanda ed Australia, sono numeri impressionanti che mettono in difficoltà chi – in Vaticano – si adopera perché giustizia e cura vengano distribuite a chi le richiede. L’intervista a Monsignor Kennedy fatta da, e ripresa dal, ha ovviamente fatto il giro del mondo, ed è di un serietà e gravità incredibile, e certamente spiega meglio la decisione di Papa Francesco – presa meno di una settimana fa – di chiudere col segreto pontificio in questa materia . Tuttavia questo dato va inquadrato in una dinamica un po’ più ampia: il fatto che siano casi che spesso risalgono a molto tempo fa, che spesso un singolo sacerdote è responsabile di più abusi e che in generale dunque non siamo di fronte solo a denunce su fatti “nuovi”. Questo, è bene ribadirlo, non sminuisce il grave danno e la responsabilità dei vescovi delle diocesi, una responsabilità morale oltre che di volta in volta legale o patrimoniale.

La maggior parte delle accuse di abusi sessuali da parte di esponenti del clero provengono – spiega Today.it -, oltre che dagli Stati Uniti, da Argentina, Messico, Cile, Italia e Polonia.

Il danno di credibilità che la Chiesa si è autoinflitto, con una cultura di omertà e di scarsa trasparenza, avrà bisogno di una, forse due generazioni, prima di rimarginarsi. Il danno spirituale a chi ha subito abusi, e lo scandalo provocato in essi e nelle loro famiglie è davvero un peccato mortale.

Ma – come sottolinea giustamente il Corriere della Sera – “dando un’intervista in cui rivela numeri e altri dettagli sull’ufficio che si occupa delle denunce” si intuisce “un cambio di passo netto rispetto al passato, soprattutto su questi temi, dopo decenni di insabbiamento dei casi di abusi”.