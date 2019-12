XmasFacts: “anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire”

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi diconoche prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.(Mt 17,10-13)

Non l’hanno riconosciuto

Il poeta David Maria Turoldo ha scritto un’opera di straordinario valore spirituale dal titolo “Il fuoco di Elia profeta”. Elia, ricordato dalle scritture che preparano il Natale Cristiano è un uomo fragile, che desidera persino morire in un momento di profonda fatica nella sua vita. Forse anche per questa sua debolezza non viene riconosciuto subito come uno che pala in nome di Dio. Un angelo lo invita ad alzarsi, a mangiare a recuperare la forza nella vita. Ritrova la voglia di vivere e lascia questo mondo, dice la Scrittura, su un carro di fuoco. Chiedo: non potrebbe essere proprio la fragilità ad avvicinarci di più al cielo?