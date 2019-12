Messaggio di speranza dei lavoratori del presepe

Con una musica delicata e una descrizione artistica e simbolica, il maestro presepista Franco Artese spiega che il presepe è il mondo, e noi siamo i suoi personaggi.

Questo capitolo parla degli artigiani, che ricordano come Dio entri nella materialità della nostra vita per dare speranza in ogni circostanza.

Quanto è bello pensare che anche i contemporanei facciano parte di questo evento accaduto migliaia di anni fa! La storia dell’umanità è la storia del presepe, e la storia del presepe è anche la storia di ciascuno.

Non perdetevi questa bella opera di Franco Artese, con i suoi segreti, i personaggi e la profondità che incarnano!

https://youtu.be/Q_cj5B8pVZI