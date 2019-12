XmasFacts: “Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».(Mt 11,28-30)

Che peso ha la felicità?

Il cortometraggio dal titolo “Alike short film” racconta in maniera molto eloquente come la felicità di grandi e piccoli possa consistere nel tessere rapporti umani autentici, nel gustare l’arte, nel permettersi di sognare.

Il mio peso è leggero

Un amico mi ha posato una mano lieve sulla spalla e mi ha confidato «dove trovi qualcuno che ti

scalda il cuore, lì c’è Dio che tocca la tua vita». Mi ha meravigliato perché per me la dimensione

spirituale è sempre stata sinonimo di pesantezza, di noia, di dovere, di musi lungi e tristi. Lui no. Lui mi ha raccontato il contatto tra terra e cielo con il divertimento, il sorriso, il gusto delle gioie della vita e il piacere della tavola vista anche la sua bravura in cucina. E con un carico leggero sulle spalle. Non è forse questo che ci suggeriscono le Scritture quando ci descrivono la vita di Gesù, il Maestro?