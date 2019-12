Un breve film sulla gratitudine, rimedio perfetto per la malinconia

Nel 2011, il regista Louie Schwartzberg, fondatore della casa di produzione Blacklight Studios, ha offerto una presentazione attraverso una conferenza TEDx sull’importanza della gratitudine per avere una vita felice. Il breve film è da allora diventato virale, venendo visualizzato più di 5 milioni di volte su YouTube e attirando migliaia di commenti profondi.

Schwartzberg spiega che quando ha iniziato la sua carriera di regista aveva pochi soldi ma molto tempo, che ha usato per girare video per cui serviva un mese per riempire un filmato di 4 minuti – il più lungo che poteva permettersi. La bellezza di questi filmati lo ha aiutato a lanciare la sua carriera. Mentre girava video che riprendevano la bellezza dei fiori che si aprivano e la natura sempre mutevole, ha iniziato a notare che stava guardando il mondo in modo diverso. Nella conferenza TEDx ha spiegato:

“Ho ripreso continuamente fiori che si aprivano, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana per più di 30 anni, e vederli muoversi è una danza di cui non mi stanco mai. La loro bellezza ci immerge nel colore, nel gusto, nel tatto, e ci offre anche un terzo del cibo che consumiamo. La bellezza e la seduzione sono i mezzi di sopravvivenza della natura, perché proteggiamo quello di cui ci innamoriamo. Aprono il nostro cuore e ci fanno capire che siamo parte della natura e non qualcosa di separato. Quando ci vediamo nella natura, questo ci connette a ciascuno di noi, perché è chiaro che è tutto collegato, una cosa sola”.

Schwarzberg ha poi presentato un breve film, intitolato Gratitude Revealed, che si apre con una bambina che spiega l’importanza dell’immaginazione. La piccola capisce che i programmi televisivi che guarda sono divertenti, ma non reali. “Quando esplori”, dice, “hai più immaginazione di quella che hai avuto fino a quel momento, e quando hai più immaginazione ti viene voglia di approfondire e vedere cose più belle”.