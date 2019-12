XmasFacts: è vero che l’amore può guarire?

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava ediceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».(Lunedì 2 dicembre 2019, Mt 8,5-11)

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

È vero che l’amore può guarire?

La professoressa Alessandra Graziottin ha affermato in un’intervista che ci sono ancora molte

cose che non conosciamo dei modi in cui reagiamo alla malattia ma si è scoperto, ad esempio, che

il sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema immunitario “dialogano” fra loro attraverso sostanze chimiche condivise. Quindi certamente l’amore può essere di grande aiuto anche per la guarigione fisica.

Lo guarirò

Può capitare che i nostri suoni perdano consistenza. Un “ti amo” pronunciato distrattamente in

modo distaccato potrebbe voler dire totalmente il contrario, come pure un “mi fido di te”. Nelle

Scritture che accompagnano i cristiani verso Natale le parole del Maestro si rivelano performative, producono concretamente ciò che significano. Lui dice “Sii guarito” e il risanamento avviene davvero. Parole potenti, piene di consistenza. Parole che leniscono le ferite, invece di provocarle. Da quale parola vera, pesante, magari anche un po’ divina ci piacerebbe essere guariti oggi?

