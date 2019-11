Nicola e Antonella: Ricominciare dopo il tradimento

Per Nicola e Antonella i problemi cominciano appena sposati. Lei concentrata sulla gravidanza, lui sulla malattia del padre. Si allontanano sempre più. Dopo 7 anni e due figli, si separano. Nicola ha una relazione di 5 anni con un’altra donna, ma non trova la felicità sperata. Cade in depressione, ma proprio nel momento più buio… “il Signore mi ha aperto gli occhi: cercavo l’amore, ma la donna che me lo dava l’avevo sempre avuta vicino”.