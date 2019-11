Foto esclusive: le catacombe di Old St.Patrick’s a New York

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Non si era mai sentito della costruzione di un cimitero parrocchiale tanto distante dalla chiesa, ma è esattamente quello che è accaduto. Alla fine del Settecento, la prima chiesa cattolica di New York, St. Peter su Barclay Street, dovette affrontare la scomoda realtà per la quale il suo piccolo cimitero aveva ormai esaurito la sua capacità. Sfortunatamente per i responsabili della chiesa, che era già alla periferia dell’area abitata della città, il terreno disponibile più prossimo era ancor più lontano, tra gli appezzamenti di terreno agricolo a nord.

Un terreno lontano era comunque sempre meglio di niente, e quindi nel 1801 venne acquistata la Tuckers Farm, all’angolo tra Prince Street e Mott Street, per ospitare i resti dei parrocchiani defunti.

Negli anni successivi la parrocchia crebbe così rapidamente grazie agli immigrati che la sfida successiva fu quella di trovare un terreno per costruire una chiesa più grande. Considerando le scarse risorse disponibili c’era solo un’opzione fattibile: costruire la nuova chiesa sopra il cimitero che era stato acquistato. Nel 1809 iniziarono gli scavi del cimitero di St. Peter per fare spazio alla prima Cattedrale di St. Patrick. La nuova chiesa sarebbe stata eretta al centro della proprietà, lasciando uno spazio per le tombe a nord e sud dell’edificio.

I resti esumati nel processo vennero seppelliti nuovamente nelle adiacenze, e molti vennero trasferiti nelle catacombe costruite sotto la nuova chiesa.

Nei due secoli successivi vi vennero deposti i resti di molte figure di spicco della storia di New York e della Chiesa locale. Ecco alcuni dei loro nomi:

Francis Delmonico e famiglia: restauratore e fondatore del primo ristorante di lusso della città, attivo ancora oggi.

Venerabile Pierre Toussaint: ex schiavo che divenne grande filantropo, acquistando la libertà per molti schiavi e sostenendo le Suore della Carità nel loro servizio agli orfani. Alla fine del XX secolo i suoi resti sono stati trasferiti nella “nuova” cattedrale di St. Patrick.

Vescovo “Dagger John” Hughes: leader iconico della Chiesa cattolica di New York nel tempestoso XIX secolo e strenuo difensore degli immigrati irlandesi, iniziò la costruzione della cattedrale di St. Patrick sulla Fifth Avenue. I suoi resti sono poi stati seppelliti nella nuova cattedrale.

Dominick Lynch II: si dice che sia all’origine della prima rappresentazione dell’opera nel Nuovo Mondo, e fu anche uno dei primi importatori di vino di New York.