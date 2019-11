La storia di chi ha ricominciato ad amarsi dopo il tradimento

Nicola e Antonella sono sposati da poco. Ma il loro “sogno” sembra già svanito. Lei concentrata sulla gravidanza, lui sulla malattia di suo padre. Sono vicini, ma i loro cuori sono sempre più lontani. “Il matrimonio era una cosa opprimente, volevo fuggire” dice Nicola.

Dopo 7 anni e due figli, si separano. Nicola ha una relazione di 5 anni con un’altra donna, ma quando la storia finisce, tutto crolla: la felicità non è neanche lì. Nicola cade in depressione, ma proprio nel momento più buio… “il Signore mi ha aperto gli occhi: cercavo l’amore per mari e per monti, ma la donna che me lo dava l’avevo sempre avuta vicino”.

Antonella e Nicola decidono di provare a ricostruire il loro matrimonio con l’aiuto di Retrouvaille, associazione cristiana per le coppie in crisi. Dice Antonella: “Non potevo tornare insieme a lui perché sentivo il batticuore, ma perché avevo preso una decisione”. Imparano a dialogare, a condividere i loro sentimenti più profondi. Rinnovano davanti a Dio le promesse matrimoniali, perché solo Lui dà loro la forza di perdonarsi e di amarsi ogni giorno. Da sei anni sono di nuovo insieme: “La relazione può avere una crisi molto forte, ma se si affronta, può tornare più bella di prima. Come nel vangelo delle Nozze di Cana: il vino migliore è quello servito alla fine”.