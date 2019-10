La frase sorprendente che può fare la differenza

“Fingi finché non riesci a farlo”.

Ho sentito questa frase per la prima volta all’università, e da allora mi ha aiutato in molti modi. Penso che il motivo principale per cui è così utile sia il fatto che spinge all’azione. Non si deve sapere esattamente cosa si sta facendo per iniziare a cambiare il proprio atteggiamento. Bisogna solo iniziare. All’università pensavo alle cose in cui volevo migliorare e mi chiedevo cosa mi avrebbe fatto essere migliore, e poi cercavo di compiere i passi che servivano a raggiungere lo scopo.

Per esempio, volevo essere migliore negli studi, e pensavo a quello che una persona brava negli studi avrebbe fatto. Notavo che le persone trovavano dei posti speciali per studiare e indossavano le cuffiette, ed è quello che ho fatto. Ho trovato un posto in biblioteca che mi permetteva di evitare la gente e le distrazioni e mi sono messa le cuffiette. Non ascoltavo niente perché non riesco a concentrarmi con la musica, ma mi faceva sembrare più fuori dal mondo e impegnata in quello che stavo facendo. Ed è servito! Con meno distrazioni e più concentrazione su quello che stavo studiando sono migliorata.

Un ottimo modo per usare questa frase è permettere che ci aiuti a diventare delle persone migliori nella nostra vita quotidiana. Dovete migliorare in una certa virtù? Agite nel modo in cui pensate agirebbe una persona dotata di quella virtù. Volete essere più gioiosi? Pensate alle persone allegre che conoscete e imitatele. Forse vuol dire che dovrete sorridere di più e concentrarvi meno sui fattori di stress. Volete essere più generosi? Cosa fanno le persone generose che conoscete? Forse dovete dire più volte “Sì” alle richieste, o condividere il cibo che vi piace.

Perché “Fingi finché non riesci a farlo” funziona nel campo spirituale? La virtù non riguarda il fatto di agire in modo conforme ai sentimenti, ma il formare buone abitudini su cui basarsi indipendentemente da quello che si prova. E allora, se non vi sentite pazienti o generosi ma lavorate per fare quello che farebbe una persona paziente e generosa, avrete auspicabilmente sviluppato l’abitudine di fare cose generose o di essere pazienti. È l’abitudine che vi rende migliori. Più rafforzate l’abitudine, più non dovrete fare affidamento sul “sentimento”. Sarete invece in grado di fare le cose che fa una brava persona perché le avete fatte in continuazione.

Per quanto mi riguarda, voglio avere ogni giorno più pazienza quando le piccole cose vanno male. Immagino che una persona che resta imperturbabile di fronte alle cose che le accadono quotidianamente affronti le frustrazioni con un sorriso e non si preoccupi eccessivamente per il fatto che le cose debbano essere fatte in un certo modo o in un certo lasso di tempo. E allora, è questo che sto fingendo (o a cui, detta in modo più carino, mi sto abituando) ultimamente.

Il pasto che ho faticato tanto a preparare è appena caduto a terra? Internet a singhiozzo mi impedisce di lavorare? Il pavimento del bagno è inspiegabilmente coperto di piccole macchie bianche che resistono allo strofinaccio? Faccio un respiro profondo, sorrido e affronto il problema con calma e pazienza. Sentitevi liberi di unirvi a me.

