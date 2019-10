Cosa dicono alla Chiesa i santi di Papa Francesco?

Con le cinque nuove canonizzazioni del 13 ottobre, Papa Francesco ha donato alla Chiesa 55 nuovi santi nel corso del suo pontificato.

La canonizzazione non è semplicemente la dichiarazione per la quale qualcuno è ora in cielo, ma il modo della Chiesa per dire “Questa persona dovrebbe essere un modello per i cattolici di oggi”.

Perché Papa Francesco sta proponendo queste persone come modelli? Il modo migliore per capirlo è prendere in considerazione le sue parole…

San John Henry Newman

Università, siate fedeli!

Francesco ha detto a una delegazione della Notre Dame University in America che bisogna concentrarsi sulla “coraggiosa testimonianza delle università cattoliche nei confronti dell’insegnamento morale della Chiesa e della difesa della libertà di sostenere tali insegnamenti, in quanto proclamati con autorità dal magistero dei Pastori”.

L’idea di università di Newman, menzionata in occasione della sua beatificazione, ha anticipato la costituzione della Chiesa sull’istruzione superiore, Ex Corde Ecclesiae, il cui 30° anniversario si celebrerà l’anno prossimo.

Santa Teresa di Calcutta

Difesa dei concepiti

Nella sua omelia per la canonizzazione di Madre Teresa, Papa Francesco ha lodato la sua azione missionaria e il suo servizio ai poveri, ma ha anche sottolineato che “si è impegnata in difesa della vita proclamando incessantemente che «chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più misero»”

Madre Teresa ha portato il suo messaggio a difesa della vita sia alle Nazioni Unite che al Congresso degli Stati Uniti.