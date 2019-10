Il cane che aspetta la fine della preghiera prima di mangiare

“Benedicite … Amen!” Questo bel video arriva al momento giusto, visto che abbiamo celebrato da poco la festa di San Francesco d’Assisi. Padre Cédric Lafontaine, sacerdote della Comunità Saint Martin che serve attualmente nella diocesi di Amiens, in Francia, ha adottato di recente un giovane Nova Scotia retriever di nome Pastis, che ha già acquisito un po’ di formazione di base, come aspettare la fine del rendimento di grazie che precede il pasto prima di lanciarsi sulla sua ciotola di cibo.

Secondo il sacerdote, che congiunge le mani e canta la preghiera prima del pasto (in latino), le “lezioni di catechismo” del cagnolino sono iniziate col piede giusto. Di fronte all’atteggiamento del cucciolo non dubitiamo del fatto che sia così. San Francesco non è l’unico a sapere come parlare agli animali.

Postato circa un mese fa, il video è stato visionato più di 16.000 volte. Se solo potessimo vedere lo stesso autocontrollo in tutti i membri della nostra famiglia!

https://www.facebook.com/notredameamiens/videos/937417616650864/