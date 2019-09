11 santi patroni per chi svolge un lavoro rischioso

Serve una persona speciale per svolgere una professione che implica un grande rischio, soprattutto quando il proprio lavoro si concentra sul salvare delle persone o proteggere il pubblico. Che si operi nel campo militare o dei servizi d’emergenza o si maneggino attrezzature pericolose, svolgere il proprio lavoro con pace e fiducia richiede spesso una dose extra di fede.

È bellissimo potersi rivolgere a dei santi che possono intercedere per la nostra sicurezza e per il benessere sul lavoro. E allora, per tutti coloro che rischiano ogni giorno la vita per aiutare gli altri, e per le famiglie che li sostengono, ecco alcuni santi da invocare quando si svolge il proprio dovere.