Quali sono le conseguenze del fatto di credere alla reincarnazione?

Il numero crescente di persone che aderiscono alla dottrina spiritista è stato notato dalla Chiesa già all’epoca del Concilio Vaticano II. In uno dei suoi documenti principali – la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium –, la Chiesa avvertiva, ricordando le Sacre Scritture:

“Siccome poi non conosciamo il giorno né l’ora, bisogna che, seguendo l’avvertimento del Signore, vegliamo assiduamente, per meritare, finito il corso irrepetibile della nostra vita terrena (cfr. Eb 9, 27), di entrare con lui al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati…” (LG, 48).

Nonostante questo, molti hanno cercato in questa dottrina erronea una specie di consolazione, anche se non presenta alcun fondamento biblico, alcuna prova empirica o scientifica e men che meno un substrato logico. La reincarnazione non è altro che una tentazione alla comodità, una tentazione infantile, perché i bambini, quando giocano, entrano nel mondo del “fare finta”. Pensano che la vita sia un gioco elettronico: si possono consumare le “vite”, e se il gioco finisce basta ricominciare daccapo.

Non hanno ancora imparato la responsabilità dell’esistenza. Quanto agli adulti, da loro ci si aspetta che sappiano che la vita non è un gioco e che ogni passo ha delle conseguenze, alcune delle quali irreversibili. Non tutte sono piacevoli. Questa realtà del causa-conseguenza che si vede nel mondo materiale è la pedagogia di Dio per mostrare che la vita è una cosa seria.

Sembra tuttavia più confortevole pensare che si possa sempre ricominciare. In realtà è una trappola del demonio per raggiungere il suo obiettivo principale, ovvero far perdere le anime. Convincendo sempre più persone che tutto è permesso e che con una nuova vita arriveranno nuove possibilità di evoluzione, riesce nel suo intento. E senza grande sforzo, va detto, perché nell’uomo esiste la tendenza a credere nel nuovo inizio – tendenza che il diavolo conosce bene e di cui approfitta.

Ad ogni modo, non ci si può ingannare: esiste una vita sola, dicono le Sacre Scritture, come anche il Catechismo della Chiesa Cattolica:

“La morte è la fine del pellegrinaggio terreno dell’uomo, è la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo. Quando è « finito l’unico corso della nostra vita terrena », noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene. « È stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta » (Eb 9,27). Non c’è « reincarnazione » dopo la morte” (1013).