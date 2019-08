Papa Francesco: c’è un oceano di bene nascosto che fa sperare in un mondo di pace

“Anche se purtroppo sono spesso il male, l’odio, la divisione a fare notizia, c’è un oceano nascosto di bene che cresce e che ci fa sperare nel dialogo, nella conoscenza reciproca, nella possibilità di costruire, insieme ai credenti di altre fedi e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, un mondo di fraternità e di pace”. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in una dichiarazione, riporta la gioia di Papa Francesco per la recente costituzione del Comitato superiore per raggiungere gli obiettivi contenuti nel Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Il Documento è stato siglato, lo scorso febbraio, dal Pontefice e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib, nel corso del viaggio apostolico di Papa Bergoglio negli Emirati Arabi.

“Il Santo Padre – si legge ancora nella nota del direttore della Sala Stampa – incoraggia il lavoro del Comitato per la diffusione del Documento, ringrazia gli Emirati Arabi Uniti per l’impegno concreto in favore della fratellanza umana e si augura che iniziative simili possano moltiplicarsi nel mondo”.

Nei giorni scorsi, anche il Grande Imam di Al Azhar ha espresso soddisfazione per l’iniziativa volta a promuovere la convivenza tra i popoli.