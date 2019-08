Com’è la giornata di Papa Francesco?

Scelto per guidare la Chiesa cattolica nel 2013, Papa Francesco è l’ultimo di una lunga serie di Papi iniziata con San Pietro. Il pontificato ha vissuto una notevole evoluzione nel corso del tempo per far fronte alle richieste del mondo moderno, ma quello che non è cambiato in due millenni è la grande responsabilità del vescovo di Roma.

L’uomo che occupa la cattedra di Pietro ha affidati alle sue cure circa 1,2 miliardi di cattolici in tutto il mondo, e il suo ruolo principale è fare tutto ciò che è in suo potere per avvicinare i fedeli a Gesù Cristo.

Per questo, Francesco ha organizzato la sua giornata mettendo al primo posto le sue responsabilità, mantenendo un programma rigoroso di preghiera che lo mantiene vicino a Dio.

Ecco una breve galleria fotografica che sottolinea i vari momenti della sua giornata.