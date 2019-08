Suor Serena: “nulla di quello che avevo chiesto è accaduto, eppure sono pienamente felice”

di Rachele Sagramoso

Conosco Suor Serena Munari da qualche tempo. Prima abbiamo frequentato il corso formativo del team Progetto Pioneer a Roma, poi ci siamo incontrate per il corso base della Teen Star. Ci accomunano passioni simili, tra i quali l’amore verso i giovani e l’urgenza di curare la loro sessualità per contrastare, lo dico senza mezzi termini, la bramosia erotica che gli adulti possiedono verso di loro e che viene esercitata attraverso incontri scolastici e alcune attività consultoriali. Io e Suor Serena siamo due mamme: io lo sono biologicamente e fisicamente, lei spiritualmente e mentalmente. Amiamo i nostri ragazzi e vogliamo il bene per loro: desideriamo insegnare loro la cura verso loro stessi, la bellezza della sessualità e speriamo di poter trasmettere a ognuno l’infinito amore che Dio Padre possiede per ogni Sua creatura. Ho deciso d’intervistare Suor Serena perché il suo sorriso è contagioso. No, non è uno scherzo. Lei ride. Ride alla vita. I suoi occhi scintillanti guardano il viso dei suoi giovani e raggiungono il loro cuore. Fu la mia bambina che, quando la vide, disse proprio: “Quella suora mi fa ridere il cuore!”, era fuor di dubbio che io avrei voluto sapere tutto, di lei. Questo è il racconto della sua vita, “impastata e stesa” da Dio.

Vengo da una famiglia bella e molto riservata, quindi non racconterò tantissimo: oltre ai miei genitori che stanno insieme da quando avevano 14 anni, c’è mia sorella, più giovane di 5 anni. A. è sposa da 11 anni e mamma in gamba di 3 bambini splendidi e simpaticissimi (facile da dire per una zia…). I miei hanno un amore grandissimo tra di loro e generoso con tutti, ma non frequentano la Chiesa e mio papà -la persona più retta che io conosca – non è credente. Da piccola sono stata inserita in una parrocchia alle porte di Padova – i miei sono del centro città, ma da giovani sposini si sono/ci siamo trasferiti a Sarmeola. Ho vissuto le attività proposte ai bambini con entusiasmo, la Prima Comunione in particolare è stato un momento molto incisivo. Desideravo che la giornata trascorresse in un determinato modo, tempo atmosferico compreso (no, non sono una che vuole il controllo su tutto…), invece i miei tre desideri sono stati puntualmente disattesi. Ma ad un certo punto, nel pomeriggio, è arrivato questo pensiero: “Nulla di quello che avevo chiesto è accaduto, eppure sono pienamente felice. Forse vivere con Dio vuol dire questo”. Era un pensiero non mio, riconoscevo che non era farina del mio sacco, ma profondamente vero per me, mi corrispondeva del tutto: ero super contenta. Al momento della Cresima, in seconda media, papà mi sfida: “Se Credi, dimostrami la tua fede”!! Un momento di crisi arriva nell’adolescenza, all’inizio delle scuole superiori: la compagnia di amici delle medie si sfalda. E io che mi scervellavo su come fare, poi mi butto. A Sarmeola c’era e c’è ancora l’Opera della Divina Provvidenza di s. Antonio per persone disabili. Sapevo che alcuni ragazzi più grandi prestavano servizio di volontariato. Vado a chiedere. In portineria superavo di poco il bancone, la persona presente mi dice che sono troppo piccola. Ribatto: “Ma io devo dimostrare la mia fede!”, e allora interviene il vescovo emerito, un sant’uomo. Il suo: “Ci penso io” diventa il biglietto d’ingresso in questa Casa enorme di dimensioni e di cuore dai miei 13 ai 22 anni.

La domenica, dopo la messa sono lì fino alle 12.30 circa. Mi si spalanca un mondo. Io, superschizzinosa, incontro anche difficoltà molto pratiche, ma la gioia, la generosità di ospiti, suore e operatori mi ferisce di bellezza. Momento di crisi nel passaggio alle superiori: la compagnia degli amici “fighi” delle medie si sfalda, qualcuno fa uso di droghe…un mondo che si sgretola per me. Comincio a essere scontrosa, ancora di più in casa. Racconto balle, vado in discoteca di nascosto e puntualmente e provvidenzialmente vengo scoperta. Continuo ad andare a Messa la domenica, è un’abitudine che mi pesa lasciare. E il volontariato: ricevo talmente tanto che rimane un’ancora. Ma Dio è lontano. Un pomeriggio, mentre cammino verso un pub del centro dove ho appuntamento con una compagna di classe – una ragazza con cui trascorrere qualche ora, non un’amica – dico dentro di me: «Ecco, Signore. Io sono qui che faccio la mia strada, da sola. Tu sei qualche chilometro più su e fai la tua con chi prega il rosario in chiesa (a velocità folle, io proprio mi esaurivo), le nostre strade corrono parallele e non ci incontreremo mai». Entriamo nel pub e l’unico posto libero è vicino a due ragazzi più grandi che io avevo già intravisto in parrocchia.