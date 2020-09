Come una serie tv: ecco il Videocatechismo in 46 episodi

Arricchire, tramite il web e le nuove tecnologie, l’esigenza di approfondimento su Dio e sul sacro avvertita dalle nuove generazioni. Questo l’obiettivo con cui nasce la piattaforma digitale “LearninGod”, presentata il 10 settembre, alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: offrire al grande pubblico contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio del sacro universale.

A cominciare dal kolossal “Videocatechisimo della Chiesa cattolica”, opera multimediale e multilingue della durata di 25 ore suddivise in 46 episodi, prodotto da Tania Cammarota e Gjon Kolndrekaj, realizzato dalla Società CrossInMedia, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, sui testi della Libreria Editrice Vaticana.

16mila location, 37 lingue

Girato con la tecnologia del 4K in 70 Paesi nel mondo, il Videocatechismo ha visto la partecipazione di 60mila persone, in 16mila differenti location. I testi del Catechismo sono stati letti in 37 lingue diverse, mentre 1.200 attori in costume hanno ricostruito in fiction scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Il tutto, in quasi 6 anni di lavoro (Romasette, 10 settembre).

Padre Spadaro: immagini che non annoiano

Per padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica“, un’opera come il Videocatechismo della Chiesa Cattolica, che traduce in un film di 25 ore e 46 episodi le oltre mille pagine del Catechismo approvato da san Giovanni Paolo II nel 1997, è coraggiosa perché accetta la sfida di «utilizzare la potenza delle immagini per accendere l’immaginazione collettiva» e salvare così la Parola dalle troppe parole nelle quali siamo immersi, e infine dal rischio della noia.

Mogol: le parole di Gesù illuminano gli uomini

Giulio Rapetti, in arte Mogol, poeta e autore, nonché consulente musicale dell’opera, ha sottolineato come «il Videocatechismo è un’opera colossale, grandiosa, che rimarrà nella storia e per la quale dobbiamo ringraziare il regista Gjon Kolndrekaj». «Gli uomini – ha aggiunto il celebre autore – quando ripetono le parole di Gesù si illuminano» (Vatican News, 9 settembre).