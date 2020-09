Don Alberto Ravagnani racconta l’origine delle sue Catechesi online

Settimo appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus per i tutorial WeCa, ogni mercoledì in onda su Facebook, Youtube, sul sito www.weca.it e in televisione sui canali del circuito Corallo SAT. Il tutorial di mercoledì 22 aprile, intitolato: “”, con l’esperienza del giovane sacerdote della Parrocchia di San Michele a Busto Arsizio, Arcidiocesi di Milano.

In compagnia di Fabio Bolzetta, presidente WeCa, don Alberto Ravagnani racconterà le origini del suo canale Youtube, inaugurato solo poche settimane fa per dialogare con i giovani dei suoi gruppi, impossibilitati a riunirsi in oratorio per via del Coronavirus. Questa scelta di pastorale di prossimità ha avuto subito un’eco nazionale: don Alberto Ravagnani infatti ha raggiunto ben 36 mila iscritti e oltre un milione di visualizzazioni con i suoi video su fede, preghiera e Vangelo in cammino verso la Pasqua. Nel tutorial si cercherà di tracciare i motivi di questi riscontri, a partire dalla capacità di trasmettere contenuti religiosi applicandoli ai linguaggi del web.