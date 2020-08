Medjugorje, la Madonna disse ai veggenti che il 5 agosto era il suo compleanno

Il 5 agosto è una data “mariana”. Si ricorda il “miracolo della neve” compiuto dalla Vergine a Roma, con la nevicata straordinaria nella zona dell’Esquilino, dove sorge la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Un miracolo che non sarebbe avvenuto solo a Roma, ma anche in molte località dove si omaggia, il 5 agosto, la Madonna della Neve.

A Medjugorje questa data è festeggiata come quella del “compleanno della Madonna”. Questo perché, secondo i veggenti, l’ 1 agosto 1984, la Vergine lasciò un messaggio in cui parlava del 5 agosto, chiedendo un triduo di preghiera e digiuno:

“Il 5 agosto prossimo si celebri il secondo millennio della mia nascita. Per quel giorno Dio mi permette di donarvi grazie particolari e di dare al mondo una speciale benedizione. Vi chiedo di prepararvi intensamente con tre giorni da dedicare esclusivamente a me. In quei giorni non lavorate. Prendete la vostra corona del rosario e pregate. Digiunate a pane e acqua. Nel corso di tutti questi secoli io mi sono dedicata completamente a voi: è troppo se adesso vi chiedo di dedicare almeno tre giorni a me?”.

E’ vero che la Madonna ha lasciato questo messaggio ai veggenti? Non c’è alcuna conferma ufficiale sull’autenticità di queste parole, molto popolari su internet e social network, scaturite da una presunta visione. Come sappiamo il Vaticano ha consegnato la forma della “soprannaturalità” solo alle prime sette apparizioni, avvenute dopo il 24 giugno 1981.

Sulle restanti, i giudizi restano controversi. I veggenti di Medjugorje hanno però insistito sull’autenticità di messaggi come quello del “compleanno” della Madonna.

In una intervista a Radio Maria, Marija Pavlovic raccontava cosa accadde in quei giorni d’agosto del 1984:

“La Madonna ci ha detto che il 5 di agosto è il suo compleanno e noi abbiamo deciso di ordinare una torta. Era il 1984 e la Madonna compiva 2000 anni, così abbiamo pensato di fare una torta bella grande. Nel gruppo di preghiera che si trovava in canonica eravamo 68, più il gruppo che si trovava sulla collina, in totale eravamo un centinaio. Abbiamo deciso dimetterci tutti insieme per fare questa grande torta. Non so come abbiamo fatto a portarla tutta intera, fin sulla collina della croce! Sulla torta abbiamo messo le candeline e tante rose di zucchero.

La Madonna poi è apparsa e abbiamo cantato “tanti auguri a Te”. Poi alla fine ad Ivan è venuto spontaneo di offrire una rosa di zucchero alla Madonna. Lei l’ha presa, ha accettato i nostri auguri e ha pregato su di noi. Noi eravamo al settimo cielo. Eravamo però perplessi per quella rosa di zucchero e il giorno dopo alle cinque di mattina siamo andati sulla collina per cercare la rosa, pensando che la Madonna l’avesse lasciata lì, ma non l’abbiamo più trovata.

Così la nostra gioia era tanta, perché una rosa di zucchero la Madonna l’ha portata in cielo. Ivan era tutto fiero perché gli era venuta questa idea. Anche noi, ogni anno, possiamo offrire un regalo alla Regina della Pace per il giorno del suo compleanno.

Preparandoci a festeggiarlo con lei con la confessione, anche se ci siamo confessati recentemente, con la Messa quotidiana, con la preghiera ed il digiuno. Se non ci è possibile digiunare offriamo delle rinunce: alcol, sigarette, caffè, dolciumi… sicuramente non ci mancheranno le occasioni per rinunciare a qualcosa da offrire a lei.

Così che il giorno del suo compleanno Lei possa davvero ripetere anche a noi le parole che disse la sera di quel 5 agosto 1984: “Figli cari! Oggi sono felice, tanto felice! Non ho mai pianto di dolore nella mia vita come questa sera piango di gioia! Grazie!”

Infine tanti si chiedono: Se è il 5 agosto il compleanno della Madonna, allora perché si festeggia l’8 di settembre? Io dico: festeggiamola due volte. Perché dobbiamo complicarci la vita? Certo siamo chiamati, insieme a tutta la Chiesa, a festeggiare liturgicamente la natività di Maria ogni 8 settembre, ma in modo affettuoso vogliamo approfittare di questo dono che la Regina della Pace ci ha fatto nell’indicarci la data esatta del suo compleanno”.