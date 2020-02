Storia di Teofilo, il santo che aveva venduto l’anima al Diavolo

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

La storia risale al IV secolo – siamo ad Adana, in Turchia – e riguarda Teofilo, un giovane chierico caduto in disgrazia agli occhi del suo vescovo. Ridotto in miseria, rinnegò la fede e strinse un patto col Diavolo. Il demonio gli permise di umiliare il suo vescovo e di prendere il suo posto. Rapidamente, però, Teofilo fu preso dal rimorso: si pentì dell’alleanza con Satana e desiderò chiedere perdono.

Il suo patto col Diavolo gli proibiva di entrare nelle chiese: dal portale d’ingresso, però, poteva vedere una cappella il cui altare era sovrastato da una Madonna seduta, col figlio tra le braccia. Sotto lo sguardo della Vergine, si mise allora a pregare con fervore. Toccata dalla supplica del chierico, la madre di Cristo si recò dal diavolo per salvare l’anima del penitente. Schiumando rabbia, e non potendo resistere alla Vergine, Satana restituì il contratto che Teofilo aveva firmato col suo sangue e sigillato col proprio anello.

Nel XIII secolo il poeta e trovatore Rutebeuf si sarebbe ispirato a questa storia per scrivere il dramma religioso “I miracoli di Teofilo”. La pièce fu messa in scena per più di due secoli in occasione di cerimonie religiose, davanti a folte platee raccolte sui sagrati delle chiese. Il passaggio più celebre della pièce è probabilmente la preghiera che il penitente rivolge alla Vergine Maria:

Mia santa regina bella,

gloriosa Vergine,

Signora piena di grazia,

che ci riveli il bene,

chi t’invoca nel bisogno

è libero dalla pena,

chi il suo cuore a voi conduce.

Nel regno che non passa

avrà gioia inusitata.

O fontana zampillante,

bella e salutare,

richiamami a tuo Figlio.

Oggi è possibile trovare la storia di san Teofilo il penitente sul timpano del portale nord di Notre-Dame de Paris. La leggenda sta lì per simboleggiare il sacramento della penitenza e della riconciliazione per mezzo del quale Dio, nel suo immenso amore, perdona tutte le colpe e tutti i peccati.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]