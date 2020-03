Monache di clausura: preghiera, speranza e confezionamento di mascherine facciali (FOTO)

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

A Summit (New Jersey, Stati Uniti), fervono i lavori. Le monache domenicane del monastero di Nostra Signora del Rosario hanno preso ago e filo per aiutare a combattere la diffusione del coronavirus. Il loro compito? Confezionare mascherine facciali.

Di fronte alla scarsità di mascherine per gli operatori sanitari in tutta la Nazione, agenzie e ospedali sono a caccia di forniture, e ora chiedono aiuto a tutti. Le monache hanno sempre degli scampoli a disposizione che aspettano di essere utilizzati per il progetto giusto, e confezionare mascherine facciali è in questo momento il progetto perfetto.

Suor Joseph Mary O.P. ha spiegato com’è nata l’idea: “Il nostro ospedale locale ha inviato un’e-mail ai residenti informando della scarsità di materiale protettivo e chiedendo aiuto. Hanno anche incluso un video di YouTube su come realizzare una mascherina facciale. Visto che la maggior parte delle suore sa cucire (viene insegnato al noviziato), abbiamo pensato che sarebbe stato un progetto perfetto per noi. Dato che cuciamo la maggior parte di quello che portiamo (abiti, veli, ecc.), ci restano molti scampoli. Siamo felici di farlo per i nostri operatori sanitari, di cucire mascherine facciali e pregare per tutti coloro che le indosseranno”.

“Durante l’emergenza sanitaria per il coronavirus (COVID-19), l’equipaggiamento protettivo personale (PPE) è scarso”, hanno aggiunto in una dichiarazione su Facebook. “Le mascherine facciali, un elemento di PPE necessario, aiutano a proteggere gli operatori sanitari dalle goccioline che potrebbero essere espulse da un colpo di tosse o da uno starnuto mentre interagiscono con persone malate. Le suore hanno sempre degli scampoli in giro che aspettano di essere utilizzati per il progetto giusto, e confezionare mascherine facciali è in questo momento il progetto perfetto. Tutti gli operatori sanitari e chiunque sia stato colpito dal virus sono nelle nostre preghiere”.

Materiale alla mano e con le istruzioni fornite dall’Atlantic Health System, le Domenicane di Summit lavorano sodo per realizzare le mascherine.

Le religiose hanno una lunga storia di aiuto nei confronti dei malati e dei morenti. Suor Marianne Cope e Madre Teresa si prendevano cura delle persone affette dalla lebbra e da altre malattie, Madre Mary Odilia Berger si occupava dei malati di vaiolo, e Madre Francesca Saverio Cabrini si occupava di chi era stato colpito dalla febbre gialla, oltre ad aver fondato molti ospedali. E sono solo pochi nomi di una lista infinita.

Mentre il mondo cerca la strada per uscire dalla pandemia, è rassicurante sapere che persone di ogni percorso di vita trovano modi creativi per combattere questo flagello.

Per sapere di più sulle Domenican di Summit cliccate qui.

https://www.facebook.com/monialesop/videos/553280168625144/