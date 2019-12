Il cane abbandonato che ha commosso una città cercando rifugio nel presepe

Reprodução Redes Sociais

È diventato nuovamente virale sulle reti sociali un episodio toccante avvenuto nel 2016 nella città brasiliana di Criciúma, dove un’insolita “figura viva” si è unita al presepio allestito in una piazza locale: accanto al Bambino Gesù, un cucciolo di pastore tedesco abbandonato dai padroni ha trovato calore e comfort nella paglia del presepe.

La serenità del cagnolino davanti alle centinaia di persone che lo guardavano mentre riposava accanto al Dio bambino ha incantato quanti contemplavano quel giorno il presepio.

Quando si è svegliato davanti a telecamere e curiosi, il cucciolo si è inizialmente spaventato, ma poi lo spavento si è trasformato in un epilogo degno delle più belle storie natalizie: come qualcuno lo aveva abbandonato, c’è stato chi ha deciso di adottarlo e accoglierlo in casa propria.