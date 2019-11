Le sante reliquie della culla di Gesù torneranno a Betlemme

Tra le reliquie più sante di tutta la cristianità ci sono i frammenti lignei della culla del nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Ora torneranno a Betlemme, dove il Santo Bambino è nato.

La sacra culla è stata riverita e custodita dai cristiani finché non è stata portata a Roma nel VII secolo, dopo la conquista della Terra Santa da parte dei musulmani. I frammenti lignei si trovavano sotto l’altare principale della basilica romana di Santa Maria Maggiore. Secondo il sito web della basilica, il reliquiario di cristallo è modellato a forma di una culla e “contiene pezzi di legno antico che secondo la tradizione fanno parte della mangiatoia in cui venne adagiato il Bambino Gesù”.

On November 22, Stanisław Card. Ryłko, Archpriest of the Basilica of S. Maria Maggiore, together with the Custodian of the Holy Crib, Piero Card. Marini, prepared a portion of the relic of the Holy Crib of the Child Jesus to travel to Jerusalem and Bethlehem later this month. pic.twitter.com/fES643nsZg

