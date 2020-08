Ecco in cosa consiste la vera leadership

di Arnaud Bouthéon

Alcuni hanno fatto dei corsi di formazione sull’arte di essere leader e, già a prima vista, c’è un aspetto un po’ fastidioso nei leader: hanno la sindrome di chi ha successo, di chi attira e di chi… schiaccia gli altri. Ma quasi 15 anni fa ho capito finalmente che cos’è la vera leadership.

L’arte della leadership affonda le sue radici prima di tutto nell’attenzione all’altro

Come membro di un piccolo comitato di azionisti di un grande gruppo industriale, ho partecipato un giorno all’assemblea generale annuale, che aveva riunito diverse migliaia di partecipanti, tra cui vari dirigenti e giornalisti. Prima dell’evento, davanti al palco, c’era una certa palpitazione. Ognuno era al proprio posto, pronto a recitare il proprio “brano”. Doveva essere presentata al pubblico una professione specifica dell’azienda e, a tal fine, era stato nominato un giovane ingegnere.

L’uomo era chiaramente vestito bene ed era un po’ nervoso prima di prendere la parola. Il giovane presidente del gruppo camminò verso di lui. Dopo un’energica stretta di mano, lo guardò profondamente negli occhi e gli disse qualche parola, dandogli una calorosa pacca sulla spalla. Gli riaggiustò la cravatta e, mandandolo sul palco con delle parole d’incoraggiamento, alzò il pollice in su. Guardando il giovane collaboratore, ho capito tutto: avrebbe seguito il suo responsabile fino in capo al mondo, perché era stato scelto per la sua personalità (e la sua competenza) e mandato in battaglia pieno di fiducia.

La lezione, magistrale si svolge in più fasi. Prima di tutto, è necessario raggiungere l’altro sul suo territorio, incoraggiare il suo talento e la sua opinione, insomma offrirgli la propria attenzione e, soprattutto, mostrargli la propria stima. In seguito, è importante apportare le correzioni necessarie, aggiungendo il proprio contributo personale e poi mandarlo in missione. Grandi figure della Chiesa hanno sviluppato questi carismi di formazione benevola, con dolcezza, esigenza ed incoraggiamento. I laici attendono questi gesti di incarnazione, di fiducia e di invio dei loro padri nella fede. Quest’arte della leadership si àncora soprattutto nell’attenzione all’altro.