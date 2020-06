Una bella preghiera del Beato Federico Ozanam per trovare l’anima gemella

Prima di diventare una grande figura del cattolicesimo sociale del XIX secolo, cofondatore della Società di San Vincenzo de’ Paoli, precursore della dottrina sociale della Chiesa e cocreatore della democrazia cristiana, il beato Federico Ozanam ha cercato a lungo la sua vocazione. In effetti esitava tra il celibato nel mondo, il matrimonio o la vita religiosa, così pregò il Signore di rivelargli la Sua Volontà. Alla ricerca della propria strada, ha scritto una preghiera per i single in cerca dell’anima gemella. Dio ha sentito le sue preghiere e la risposta alle sue domande è arrivata dopo l’incontro con una giovane ragazza, Amélie Soulacroix. Il 23 giugno 1841 i due giovani si sposarono e il 24 luglio 1845, ebbero una figlia, Marie. Questa coppia è uno degli esempi più belli di coppia cristiana, come dimostra la loro corrispondenza. Oggi molte persone sole che tendono ad un amore simile possono dire la preghiera del Beato Federico Ozanam e farla propria:

Sento dentro di me un grande vuoto che né l’amicizia né lo studio possono colmare. Non so chi verrà a riempirlo. Sarà Dio, sarà una creatura? Se è una creatura, prego che non appaia finché non mi sarò reso degno di essa.

Prego che porti con sé tutto il fascino esterno necessario affinché ella non lasci spazio ad alcun rimpianto; ma prego soprattutto che abbia un’anima eccellente e una grande virtù, che sia molto migliore di me, che mi attiri verso l’alto, che non mi faccia scendere, che sia generosa perché sono spesso pusillanime, che sia fervente perché sono tiepido nelle cose di Dio, e che in fine sia compassionevole, in modo che non debba arrossire davanti a lei della mia inferiorità.

Non abbandonarmi, Signore, fai che io sia amato; Tu sai che non è solo la dolcezza che cerco nell’Amore, è il disprezzo di ogni viltà, è la forza di lottare per il Bene, per il Vero.

Amen