Stroncate sul nascere i litigi ricorrenti nella vostra relazione di coppia!

di Marie-Noel Florant

“Stiamo litigando così tanto in questo momento, mi confida Aude, che ho l’impressione che mi sto distruggendo e che non riuscirò a ripartire di nuovo.” E il marito aggiunge: “Ogni volta mi sento completamente annientato”. E mi chiedono, preoccupati “Come possiamo ritrovare la pace e la gioia di stare insieme, noi che ci teniamo così tanto?”. Per una coppia, quando entrambi sono a terra, per rialzarsi ognuno probabilmente dovrà valutare in modo molto dettagliato i meccanismi del proprio comportamento coniugale deleterio, per imparare a stroncare sul nascere i litigi ricorrenti. Ciò richiede una riflessione personale da parte di ciascuno sulla profonda motivazione a voler creare un clima più sereno. Come possiamo ritrovare la pace del cuore e la gioia di vivere, anche se la vita ci maltratta e ci trascina su questi sentieri di guerra?

La ricerca della pace, una lotta con sé stessi

Le preoccupazioni della vita generano una serie di paure che ci disturbano e ci rendono aggressivi, anche ingiusti, violenti e distruggono, se ce n’era, ogni traccia di pace interiore. I maestri spirituali hanno mostrato diversi modi per accedere a uno stato d’animo che ci introduce a relazioni serene. Come ottenere questa pace? San Francesco di Sales ci invita all’umiltà, a confidare nella Provvidenza, ad evitare la fretta, ad ammettere i nostri difetti (a patto di combatterli, però!), ad accettare, senza esserne turbati, che non sempre riusciamo a mantenere la pace!

Sì, è un programma ambizioso! La vita spirituale è una lotta e, paradossalmente, lo è anche la ricerca della pace. Prima di tutto, è una lotta con sé stessi: per discernere ciò che mi agita (pensieri, emozioni, paure), per sentire anche le parti del mio corpo che sono tese e contratte: una volta identificati, questi stati d’animo potranno essere controllati. Sarà allora possibile uscire da questo tumulto interiore ed avere la mente lucida e i rapporti con gli altri e con il coniuge in particolare beneficeranno di questa ritrovata pace. “Che la Pace di Cristo regni nei vostri cuori” (Col 3, 15)!