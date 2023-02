“Chi è che oggigiorno crede ancora alla magia?”. Un sacco di gente, indicano gli studi

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il pensiero magico è in costante crescita nei Paesi occidentali, spesso esplicandosi attraverso l’adesione a forme di spiritualità alternativa come la Wicca o il New Age. Ma perché i razionali uomini del Terzo Millennio sentono il bisogno di affidarsi alla magia e all’occulto?

Poco più di cent’anni fa, nel 1919, dando alle stampe il saggio La scienza come professione, Max Weber coniò un’espressione destinata a fare la Storia della sociologia. Parlò di «disincantamento del mondo», per indicare il processo che lui riteneva di poter scorgere attorno a sé: «non occorre più ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti o per ingraziarseli, come fa il selvaggio». L’idea, che fu abbracciata da molti studiosi nei decenni successivi, era sintetizzabile come segue: grazie al crescente livello di scolarizzazione media, agli incredibili progressi della scienza e alla maggiore facilità di accesso alle cure mediche grazie alla diffusione dei servizi sanitari nazionali, la popolazione avrebbe spontaneamente abbandonato quel sistema di credenze superstiziose e di ritualità a sfondo magico che, in epoche diverse, le erano state psicologicamente utili per fronteggiare le asperità di un’esistenza dura e incerta.

Ma è davvero andata così?

Parrebbe proprio di no, e anzi molti indicatori sembrano segnalare, in questi ultimi decenni, una marcata crescita della superstizione e del pensiero magico. Rifletteva su questi temi anche papa Francesco, nel corso dell’udienza generale del 4 dicembre 2019: «forse qualcuno di voi mi dirà: “Ah, sì, questa della magia è una cosa antica: oggi, con la civiltà cristiana questo non succede”. Ma state attenti! Io vi domando: quanti di voi vanno a farsi fare i tarocchi, quanti di voi vanno a farsi leggere le mani dalle indovine o farsi leggere le carte?».