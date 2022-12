Suor Mary Theonilla, 100 anni (e 75 di vita consacrata!) 

L’8 dicembre 2022 la suora srilankese Mary Theonilla ha spento le 100 candeline e ha tagliato insieme il traguardo dei 75 anni di vita religiosa, in seno alla sua congregazione srilankese del Carmelo Apostolico. Una vita ricca di devozione a molte cause, il cui punto nevralgico è rimasto il servizio ai poveri.

Suor Mary Theonilla è nata l’8 dicembre 1922. Un giorno simbolico, per questa religiosa del Carmelo apostolico, che festeggia quest’anno 100 anni di vita e 75 di vita consacrata! Due anniversari che suor Mary ha celebrato giovedì 8 dicembre in seno alla sua parrocchia di Nainamadama, nello Sri Lanka occidentale.

Suor Mary ha espresso tutta la sua riconoscenza a Dio per le grazie ricevute nel corso della sua lunga vita: «Ho ricevuto l’amore di Dio in abbondanza», ha dichiarato ad AsiaNews. «Fin dall’infanzia ho sperimentato fino a che punto Dio mi ami, in ogni tappa della mia vita. E lo vedo ancora oggi in questo giorno di festa».

Entrata nel convento Sant’Anna di Mangalore, in India, nel 1945, a 23 anni, vi ha pronunciato i voti temporanei nel 1948. A Mangalore ha proseguito la sua formazione fino ai voti perpetui, il 25 maggio 1953. Da allora, è stata tutta una vita dedicata al servizio dei poveri e dei bisognosi. «Ha lavorato dappertutto, in tutte le province del Paese», nota un parrocchiano che le rende omaggio nel corso della celebrazione eucaristica. «Per la sua vita, esemplare e tutta dedita, la chiamiamo “la rosa del villaggio” di Nainamadam». In effetti, dopo il suo ritorno nello Sri Lanka, suor Mary non sta a fare economia di energie e diventa un vero modello di dedizione. Per parecchi anni ha insegnato alla St. Anthony’s Girls’ School di Colpetty e in altre scuole. Nel 1982 ha cominciato il suo servizio umanitario nel convento di St. Mary a Muthyr, nello Sri Lanka orientale.

Nel corso della sua omelia, mons. Mendis, vescovo di Kandi che presiedeva la messa, ha tenuto a ringraziare calorosamente la religiosa per i suoi anni a servizio della Chiesa.

Il nostro popolo ha esperito l’amore di Dio attraverso lei durante 75 anni di vita religiosa. Oggi celebriamo non solo la cifra tonda dei 100 anni, ma una vita bella, esemplare. È impossibile seguire la vita di Gesù senza l’obbedienza, il servizio, l’amore dato a ciascuno e l’accettazione delle sfide. Suor Theonilla ha compiuto tutto questo. Perciò noi ringraziamo Dio per lei e per la sua congregazione.

La minoranza cristiana umiliata in Sri Lanka

Nello Sri Lanka vivono circa 1,2 milioni di cattolici (circa il 7% della popolazione): il Paese resta prevalentemente buddista. Questa minoranza è stata posta nel mirino di attacchi violentissimi. I cristiani restano molto segnati dagli attentati del 21 aprile 2019, che hanno causato 259 morti e più di 500 feriti in diverse città del Paese – attentati per i quali non è stata ancora fatta giustizia.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]