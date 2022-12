Perché la fede viene portata alla mano sinistra? 

In Italia, come in molti altri paesi vicini, chi si sposa mette l’anello nuziale all’anulare sinistro; ma non è così dappertutto. In Polonia, infatti, o in Venezuela, si usa la destra. E non finisce qui…

L’anello (almeno quello nuziale) si mette all’anulare, che difatti si chiama così proprio perché destinato all’anello… ma la mano su cui si porta la fede varia da paese a paese. Proprio così: seconda degli usi e dei costumi, nel mondo cattolico, la fede si porta su questa o su quella mano.

Nell’antichità, al tempo di Ippocrate, i medici greci ritenevano che il quarto dito della mano sinistra fosse direttamente collegato al cuore, per via delle vene che lo circondavano (e che lo circondano tuttora), una delle quali fu chiamata “vena dell’amore” (vena amoris). Quale posto migliore di questo dito, dunque – l’anulare sinistro –, per simboleggiare l’unione e l’amore di due esseri? Ecco perché, nel mondo, la maggior parte delle fedi sono portate alla mano sinistra, anche se da molto tempo la scienza ha acclarato che nessuna vena, da quel dito, va direttamente al cuore.

Negli Stati Uniti, in Canada, in Portogallo, in Francia, in Italia, in Slovacchia, in Svizzera, in Croazia o in Slovenia le coppie sposate portano la fede alla mano sinistra, mentre in Ucraina, in Polonia, in Spagna, in Colombia, in Perù, in Venezuela o ancora a Cuba le fedi vengono messe all’anulare della mano destra. La mano destra le viene preferita perché la Bibbia descrive quel lato del corpo come la parte benefica:

La tua destra, Signore, è magnifica: la tua forza, Signore, schiaccia il nemico. Ex 15,6

L’importante è “la fede”

Come ci ha specificato il rev. Pierre-Marie Castaignos, che accompagna regolarmente coppie di fidanzati, «non c’è un pronunciamento teologico su questo fatto». E l’autore di Est-ce lui ? Est-ce elle ? Des clés pour avancer aggiunge:

Mano sinistra, mano destra… Non è la mano a cui si porta la fede ad essere simbolica, ma la fede stessa.

In effetti, come sottolinea la Conferenza dei Vescovi di Francia, la fede ha un suo forte simbolismo: le “fedi” sono il simbolo della fedeltà nuziale che, nel sacramento del matrimonio, assume il proprio senso in relazione con il mistero della Fedeltà di Dio al suo Popolo in Cristo. Il prete benedice gli anelli degli sposi con questa formula:

Signore, benedici questi anelli nuziali:

gli sposi che li porteranno

custodiscano integra la loro fedeltà,

rimangano nella tua volontà e nella tua pace

e vivano sempre nel reciproco amore,

per Cristo nostro Signore.

E allora poco importa, in fondo, la mano su cui si porta la fede: «Quel che conta è portarla come simbolo dell’impegno, dell’amore e della fedeltà degli sposi».

